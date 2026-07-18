Garda de Mediu, topul celor mai absurde sesizări primite: Cocoșul care cântă, mirosul de tocăniță, vecinul care nu răspunde la salut / FOTO: magnific.com @gabiritz

Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de Mediu Arad a decis să facă public un clasament al celor mai neobișnuite sesizări primite de la cetățeni. Instituția a publicat pe Facebook un „Top al Absurdului”, în care a prezentat, cu mult umor, reclamații care nu au nicio legătură cu atribuțiile comisarilor de mediu.

Mesajul are însă și un scop serios. Fiecare sesizare nefondată consumă timp și resurse care ar putea fi folosite pentru investigarea unor cazuri de poluare.

Lista începe cu reclamațiile legate de animale care își văd liniștite de programul lor.

„Cocoșul & câinele: N-au ceas, n-au dopuri de urechi. Cântă și latră când vor ei”.

Nici vecinul care gătește nu a scăpat de reclamații.

„Mirosul de tocăniță: Dacă vecinul prăjește ceapă sau face grătar pe balcon, e poftă mare, nu poluare industrială”.

Comisarii au primit chiar și sesizări despre relațiile dintre vecini.

„Simpatii neîmpărtășite: Dacă vecinul de pe uliță nu vă mai răspunde la salut, e problemă de inimă albastră, nu de mediu înconjurător”.

Parfumuri, albine și puf de salcie, pe lista reclamațiilor

Imaginația petenților nu s-a oprit aici.

„Atacul olfactiv cu parfumuri arăbești: Vecina dă intenționat cu esențe tari pe coloana de aerisire... E chestie de gusturi aromatice, noi nu dăm amenzi pentru «supradoză de mirosuri»”.

Nici albinele nu au fost ocolite.

„Bombardament apicol: Albinele își fac nevoile fix pe mașinile proaspăt spălate? Nu putem amenda insectele polenizatoare pentru lipsă de maniere”.

Primăvara a adus și reclamații despre puful de salcie.

„Puful de salcie: Copacul de pe marginea apei curgătoare produce puf primăvara? Este natură în stare pură, nu un complot ecologic”.

Nici mașinile de spălat nu au scăpat

Printre sesizările publicate de Garda de Mediu Arad se regăsesc și reclamații despre electrocasnice sau despre spălatul curților.

„Mașini de spălat & Frigidere: Zumzăie, storc și răcesc. Adică funcționează normal”.

„Spălatul cu presiune a curții: E hărnicie, nu dezastru ecologic”.

Garda de Mediu transmite un mesaj serios

După lista care a stârnit zâmbete, reprezentanții instituției au revenit la tonul oficial și au explicat de ce astfel de sesizări reprezintă o problemă.

„Lăsând gluma la o parte, fiecare sesizare nefondată înseamnă timp și resurse consumate de la investigarea adevăratelor probleme de mediu: depozitări ilegale de deșeuri, poluări masive de ape, aer, sol sau distrugeri de ecosisteme.

Protejarea mediului este o treabă serioasă. Ajutați-ne să ne concentrăm pe ea!”