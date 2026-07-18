Familie distrusă după un accident în Halkidiki. Lucia și Constantin, alături de fetița lor de doar șase luni, au murit. Fiica de 7 ani, în stare gravă la spital

Lucia și Constantin Sîrbu, alături de fetița de doar șase luni, morți într-un accident în Grecia. Sursa foto: Primăria Strășeni

Trei membri ai unei familii din Republica Moldova au murit într-un grav accident rutier produs în Halkidiki, Grecia. Fiica lor de șapte ani a supraviețuit, însă este internată în stare gravă la spital.

O familie din Republica Moldova a fost implicată într-un grav accident rutier în regiunea Halkidiki din Grecia.

În urma impactului dintre autoturismul în care se aflau și o autocisternă, mama și bebelușul de doar șase luni au murit pe loc, iar tatăl și-a pierdut viața la spital. Celălalt copil al cuplului, o fetiță de șapte ani, a fost grav rănit și este internat, potrivit presei de peste Prut.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău a confirmat că victimele sunt patru cetățeni ai Republicii Moldova, membri ai aceleiași familii. Trei dintre aceștia - părinții și unul dintre copii - au decedat.

Cum s-a produs tragedia din Halkidiki

Potrivit autorităților elene, accidentul s-a produs în jurul orei 18:30, pe 15 iulie, pe drumul provincial Nea Moudania - Nikiti, în apropiere de orașul Polygyros.

La fața locului au intervenit opt pompieri cu trei autospeciale, care au desfășurat o amplă operațiune de descarcerare. Lucia Sîrbu și fetița sa de șase luni au fost scoase din autoturism fără semne vitale, iar Constantin, tatăl, a fost transportat în stare gravă la Spitalul din Polygyros, unde a murit ulterior. Fetița de șapte ani a fost transferată la un spital din Salonic, unde este internată în stare gravă, intubată și cu multiple răni.

Strângere de fonduri pentru a-i aduce acasă

Primăria orașului Strășeni, de unde provine familia, a lansat o campanie de strângere de fonduri pentru repatrierea celor trei victime. Totodată, mătușa fetiței a fost contactată de Ambasada Republicii Moldova și s-a deplasat în Grecia, exprimându-și intenția de a deveni tutorele copilului.

Potrivit presei elene, autocisterna implicată în accident era condusă de un bărbat grec în vârstă de 44 de ani, care nu a fost rănit. Testul pentru consumul de alcool a avut rezultat negativ, iar ancheta Poliției Rutiere din Polygyros continuă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului.

Deși unele publicații elene scriu, citând informații preliminare, că autoturismul familiei ar fi pătruns pe sensul opus de mers, autoritățile nu au confirmat oficial această ipoteză.

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