Afacerea „Călin Georgescu”: Românii au început să vândă tricouri, căni și prosoape cu chipul fostului candidat la prezidențiale / video

Afacerea „Călin Georgescu”: Românii au început să vândă tricouri, căni și prosoape cu chipul fostului candidat la prezidențiale / FOTO: colaj capturi video TikTok

Numele lui Călin Georgescu continuă să atragă atenția publicului după alegerile prezidențiale din 2024, iar interesul din jurul fostului candidat a fost transformat de unii români într-o oportunitate de afaceri.

O simplă căutare pe internet arată că imaginea lui Călin Georgescu a început să apară pe tot felul de produse personalizate. De la tricouri și căni, până la șepci și chiar prosoape de plajă, chipul fostului candidat la prezidențiale este folosit de comercianți care încearcă să profite de popularitatea sa.

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Pe platformele de vânzări online au apărut anunțuri care atrag atenția prin produsele neobișnuite. Un exemplu este un prosop de plajă imprimat integral cu imaginea lui Călin Georgescu, într-o variantă mai puțin obișnuită, cu acesta prezentat în costum de baie. Produsul este vândut cu 80 de lei, iar persoana care a publicat anunțul susține că a reușit deja să vândă câteva bucăți.

Cât costă „colecția” cu Călin Georgescu: tricouri de 100 de lei și căni de 60 de lei

Comercianții care au intrat pe această nișă spun că există cerere pentru astfel de produse. Un vânzător susține că tricourile personalizate cu imaginea lui Călin Georgescu se vând cu aproximativ 100 de lei, cănile ajung la 60 de lei, iar șepcile au prețuri cuprinse între 60 și 90 de lei.

Astfel de produse sunt cumpărate, potrivit vânzătorilor, de persoane care vor să își arate susținerea față de fostul candidat, dar și de oameni interesați de fenomenul creat în jurul numelui său.

Fenomenul nu s-a oprit la obiectele vestimentare. Unii admiratori au ales să își poarte susținerea într-un mod permanent.

Marius, un tatuator din Pitești, a publicat pe pagina sa de Facebook imaginea unui tatuaj realizat pe mâna unei cliente, desen care îl reprezintă pe Călin Georgescu. Femeia a fost descrisă de artist drept o „adevărată patriotă”.

Apariția acestor produse arată cum notorietatea politică poate ajunge rapid în zona comercială. Pentru unii cumpărători, tricourile sau cănile cu imaginea lui Călin Georgescu reprezintă obiecte prin care își exprimă susținerea. Pentru comercianți, ele sunt produse care pot genera venituri atât timp cât interesul public rămâne ridicat.

Fenomenul nu este unul nou. De-a lungul timpului, figuri politice cunoscute din România și din alte țări au ajuns să fie reproduse pe diverse obiecte, de la haine până la accesorii.