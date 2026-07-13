Fundația Tinmar și RenewAcad pregătesc noua generație de specialiști pentru energia verde

Fundația Tinmar și RenewAcad anunță extinderea colaborării dedicate pregătirii profesionale a persoanelor care doresc să își construiască o carieră în sectorul energiei regenerabile. În contextul investițiilor accelerate în parcuri fotovoltaice și eoliene și al cererii tot mai mari de personal calificat, cele două organizații își propun să ofere unui număr tot mai mare de beneficiari acces gratuit la programe de reconversie profesională.

Programul, implementat în județele Gorj și Dolj, răspunde unei nevoi reale din piața muncii: transformarea competențelor dobândite în industriile tradiționale în calificări adaptate economiei verzi. Prin această inițiativă, participanții beneficiază de cursuri acreditate, sesiuni practice și vizite în proiecte energetice, fiind pregătiți pentru meserii cu perspectivă pe termen lung.

Primele serii de participanți au început deja procesul de formare, interesul depășind estimările inițiale. Pe fondul acestui răspuns pozitiv, Fundația Tinmar și RenewAcad analizează extinderea programului și către alte comunități afectate de tranziția energetică.

„Tranziția energetică nu înseamnă doar investiții în infrastructură, ci și investiții în oameni. Ne dorim ca persoanele din regiunile aflate în transformare să aibă acces la oportunități reale de dezvoltare profesională și la locuri de muncă sustenabile. Acesta este obiectivul pe care îl urmărim prin parteneriatul cu RenewAcad”, a declarat domnul Ioan Bratu Presedintele Fundației Tinmar.

La rândul său, Sebastian Enache, Director RenewAcad, afirmă:

„Industria energiei regenerabile are nevoie de oameni bine pregătiți. Prin acest program construim o legătură directă între formarea profesională și cererea reală din piață, astfel încât participanții să poată face pasul către o nouă carieră într-un domeniu aflat în plină dezvoltare”.

Programul include cursuri acreditate pentru instalatori de sisteme fotovoltaice, module introductive privind piața energiei și tehnologiile regenerabile, precum și componente practice desfășurate în teren. Scopul este dezvoltarea unor competențe care să faciliteze integrarea rapidă pe piața muncii și să contribuie la dezvoltarea comunităților din regiunile aflate în tranziție.

Prin această colaborare, Fundația Tinmar și RenewAcad își reafirmă angajamentul de a susține educația aplicată și dezvoltarea capitalului uman, considerând că investiția în competențe reprezintă una dintre cele mai eficiente modalități de a genera impact social și economic pe termen lung.

Despre RenewAcad

RenewAcad este cea mai mare rețea de formare în domeniul energiei regenerabile din Europa de Sud-Est, oferind cursuri acreditate și autorizate în energie eoliană, solară fotovoltaică și stocarea energiei. În ultimii ani, organizația a contribuit la formarea profesională a mii de specialiști pentru sectorul energiei verzi.

Despre Fundația Tinmar

Fundația Tinmar dezvoltă și susține proiecte în domeniile educației, sănătății și incluziunii sociale, investind în inițiative care creează oportunități reale pentru comunitățile din România și contribuie la dezvoltarea sustenabilă a acestora.