Clipe de panică pe munte: Șase urși au blocat calea unor turiști pe un traseu montan din Harghita

Sursa Foto: Agerpres

Mai mulți turiști au rămas blocați pe un traseu montan din cauza urșilor.

Nouă turişti - trei bărbaţi, trei femei şi trei copii, au fost escortaţi în siguranţă, luni, de jandarmii harghiteni după ce au rămas blocaţi pe un traseu montan din zona Capelei Szephavas, în localitatea Lunca de Sus, din cauza apariţiei a şase urşi în zonă.

Potrivit informaţiilor transmise de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) Harghita, la numărul de urgenţă 112 s-a semnalat faptul că turiştii, de naţionalitate română, maghiară şi australiană, au fost surprinşi şi speriaţi de apariţia animalelor sălbatice, vieţile acestora fiind puse în pericol.

Din cauza prezenţei celor şase urşi, aceştia nu mai puteau să coboare în siguranţă către locul unde aveau parcate autoturismele.

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Recomandările autorităților

La faţa locului au intervenit trei echipaje de jandarmi, misiunea fiind îngreunată de terenul accidentat şi greu accesibil.

"Intervenţia a fost una dificilă, având în vedere terenul accidentat şi greu accesibil din zona montană. La sosirea jandarmilor, urşii nu se mai aflau în zona indicată de apelanţi, însă efectivele au asigurat zona şi au acordat sprijin turiştilor, escortându-i în siguranţă până la autoturismele personale", se arată în informarea citată.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Harghita recomandă persoanelor care merg în drumeţii să se echipeze corespunzător, inclusiv cu spray-uri omologate împotriva urşilor, să se informeze înainte de plecare cu privire la eventualele avertizări privind prezenţa animalelor sălbatice în zona traseului ales şi să evite să se apropie de acestea sau să le hrănească.

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