Greșeala pe care o fac mulți oameni atunci când beau apă: Ce recomandă specialiștii

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Mulți oameni sunt foarte atenți la cantitatea de apă pe care o consumă zilnic, însă experții avertizează că și temperatura acesteia este foarte importantă.

Specialiștii atrag atenția că apa hidratează indiferent de temperatură, însă alegerea între apă rece și apă la temperatura camerei depinde de nevoile fiecărei persoane, iar cea din urmă este, în general, mai confortabilă pentru sistemul digestiv, potrivit 20minutos.es.

Apa foarte rece oferă o senzație rapidă de răcorire, însă experții spun că nu este întotdeauna cea mai bună alegere. Ea poate încetini temporar digestia și, la persoanele sensibile, poate provoca disconfort în gât, dureri de cap sau o senzație de șoc termic, mai ales dacă este consumată rapid după expunerea la căldură.

Potrivit acestora, apa rece, dar nu foarte rece, este o opțiune bună pentru hidratare, mai ales în zilele călduroase. Chiar dacă încetinește ușor digestia la unele persoane, în general, efectul este minor și nu reprezintă o problemă pentru majoritatea oamenilor.

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Apa la temperatura camerei, cea mai bună opțiune

Apa la temperatura camerei oferă cel mai bun echilibru, este mai potrivită pentru organism și ajută digestia. Potrivit nutriționistei Ana Luzon, lichidele foarte reci obligă corpul să facă un efort suplimentar de adaptare, motiv pentru care apa la temperatura camerei este mai potrivită, mai ales în timpul meselor sau dimineața.

Nutriționista a explicat că apa caldă ajută digestia, mai ales dacă este consumată dimineața, pe stomacul gol. Potrivit acesteia, apa caldă pregătește sistemul digestiv, favorizează igiena intestinală și vasodilatația, însă nu există dovezi științifice că detoxifică organismul sau că ajută la slăbit. Beneficiile sale sunt legate în principal de confortul digestiv și de o hidratare eficientă.

Potrivit experților, cel mai important este să te menții hidratat, indiferent de temperatura apei. Totuși, pentru digestie și confort, apa la temperatura camerei sau ușor caldă este cea mai bună alegere, în timp ce apa foarte rece ar trebui evitată dacă provoacă disconfort.

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