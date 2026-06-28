Greșeala pe care o faci când mănânci salate în sezonul cald. Recomandarea unui nutriționist

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Foarte mulți oameni aleg salatele ca aliment principal în sezonul cald, însă acest obicei este greșit, potrivit nutriționistei Klau Gago.

Nutriționista Klau Gago a avertizat că reducerea poftei de mâncare în timpul verii nu înseamnă că organismul are nevoie de mai puțini nutrienți. Potrivit specialistei, mesele prea ușoare pot duce la scăderea nivelului de energie, senzație accentuată de foame și tendința de a consuma gustări între mese. Ea a atras atenția că aceasta este una dintre cele mai frecvente greșeli ale sezonului, potrivit 20minutos.es.

Klau Gago a explicat faptul că scăderea apetitului în timpul verii este un fenomen normal, însă nu înseamnă că organismul are nevoie de mai puțini nutrienți. Potrivit acesteia, alimentația trebuie adaptată sezonului cald, fără a reduce aportul de proteine, grăsimi sănătoase, vitamine și energie necesare pentru menținerea funcțiilor esențiale ale organismului.

Aceasta a atras atenția că multe mese de vară, chiar dacă sunt proaspete și consistente ca volum, nu oferă suficienți nutrienți. Nutriționista recomandă completarea salatelor cu surse de proteine și grăsimi sănătoase - ouă, pește, leguminoase, pui, avocado sau nuci - pentru a asigura un aport nutritiv adecvat și o senzație de sațietate de durată.



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De ce apare senzația de foame în a doua parte a zilei

De asemenea, specialista a explicat faptul că senzația accentuată de foame din a doua parte a zilei este adesea cauzată de mesele insuficient de consistente consumate la prânz. Potrivit acesteia, un aport redus de proteine și energie favorizează apariția poftelor și a gustărilor între mese, fenomen care devine și mai frecvent în timpul verii.

Nutriționista Klau Gago a avertizat că poftele alimentare din timpul verii nu indică neapărat o lipsă de autocontrol, ci pot fi consecința unui aport insuficient de nutrienți în prima parte a zilei. Ea a explicat că mesele ușoare nu trebuie confundate cu mesele sărace în proteine și energie și a recomandat menținerea unui echilibru nutrițional, chiar și atunci când sunt consumate preparate proaspete.

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