Ucraina a lovit o fabrică rusă de armament militar, situată la 500 de kilometri de graniță. Zelenski anunță că va lovi pe distanțe și mai mari

Sursa foto: Agerpres

Armata ucraineană a lovit în noaptea trecută complexul industrial Titan-Barrikady din Volgograd, un obiectiv militar-industrial situat la sute de kilometri de front și în adâncul teritoriului rus. Atacul a fost anunțat chiar de președintele Ucrainei, ca parte a campaniei de lovituri la distanță asupra infrastructurii care susține războiul Moscovei împotriva Ucrainei.

Potrivit lui Zelenski, rachetele FP-5 Flamingo au vizat uzina Titan-Barrikady, un complex industrial considerat important pentru producția de sisteme de artilerie și componente utilizate în echipamente militare ruse.

În urma loviturii au fost raportate explozii și un incendiu în incinta fabricii.

Anunțul făcut de Volodimir Zelenski:

„Fiecare instalație de apărare rusă care servește războiul împotriva Ucrainei este o țintă legitimă pentru sancțiunile noastre cu rază lungă.

Noaptea trecută, rachetele FP-5 Flamingo au lovit cu succes instalația Titan-Barrikady din Volgograd. Este un complex industrial major în care inamicul produce sisteme de artilerie și echipamente militare specializate, inclusiv componente pentru sistemele de lansare a rachetelor folosite în atacuri împotriva poporului nostru. Loviturile confirmate au fost urmate de un incendiu pe teritoriul fabricii. Le mulțumesc războinicilor Forțelor noastre de Apărare pentru precizia lor.

Raza de acțiune a sancțiunilor cu rază lungă ale Ucrainei continuă să se extindă. Și tocmai presiunea noastră, zi de zi, pregătește terenul pentru o pace demnă în cele din urmă. Le sunt recunoscător fiecărui inginer și fiecărui războinic ucrainean care face posibile capacitățile noastre cu rază lungă. Slavă Ucrainei!”

Lovitură în adâncul teritoriului rus

Volgograd se află în sud-vestul Federației Ruse, pe fluviul Volga, la aproximativ 450–500 km de granița cu Ucraina, în funcție de zona de referință a frontului.

Față de Kiev, distanța depășește 800 km, ceea ce indică amploarea tot mai mare a razei de acțiune a armatei ucrainene, care vizează tot mai frecvent obiective situate în profunzimea teritoriului rus.

În ultimele luni, Ucraina a intensificat atacurile asupra rafinăriilor, depozitelor de combustibil, centrelor logistice și unităților industriale implicate în producția de armament.

Strategia declarată de Kiev urmărește diminuarea capacității Rusiei de a-și susține operațiunile militare, prin lovirea infrastructurii critice din interiorul țării.