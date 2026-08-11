Cutremur în România, marți seară. Update: ISU, anunț pentru români

Cutremur / Foto: Inquam, de Octav Ganea

Un cutremur cu magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richter s-a produs, marți seara, în România.

Update:

Seismologii au revizuit în scădere la 4,3 pe Richter, de la 4,5, magnitudinea cutremurului produs marţi seara la ora 20:21 în judeţul Buzău, potrivit datelor afişate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Şi adâncimea la care s-a produs seismul a fost revizuită în scădere la 133,2 km, faţă de 140 km anterior.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 55 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 56 km est de Braşov, 59 km sud de Buzău, 69 km nord de Ploieşti, 70 km sud de Focşani şi 96 km nord-est de Târgovişte.

De la începutul lunii august, în România au avut loc 14 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2,4 şi 4,5 pe Richter.

Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, s-a produs în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.

Update:

ISU București-Ilfov a transmis o informare privitoare la cutremurul din această seară.

„Păstrați-vă calmul, pot urma replici ale cutremurului.

În acest moment efectuăm recunoașteri în teren, pentru a identifica posibile consecințe.

Nu sunt înregistrate apeluri la numărul de urgență 112.

Detalii privind modul de comportare înainte de cutremur, în timpul cutremurului și după eveniment regăsiți pe platforma națională www.fiipregatit.ro, sursa oficială pentru informare în pregătirea pentru situații de urgență din România“, a transmis ISU București-Ilfov.

Știrea inițială:

În ziua de 11 August 2026, la ora 20:21:16 (ora locală a României), s-a produs în zone seismică Vrancea, Buzău, un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.5, la adâncimea de 140.0 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 52km SE de Sfantu-Gheorghe, 57km E de Brasov, 62km S de Buzau, 66km S de Focsani, 76km N de Ploiesti.

Reamintim că un cutremur slab, cu magnitudinea 3,2 pe Richter, s-a produs, vinerea trecută, la ora 14:23, în judeţul Buzău, informează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), scrie Agerpres.