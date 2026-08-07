Căutări de amploare în Bacău pentru o fetiță de 11 ani. Au fost aduși câini, drone și un elicopter / FOTO: captură Poliția Română

O fetiță de 11 ani din comuna Parava, județul Bacău, este căutată după ce a plecat de acasă în urmă cu două zile și nu a mai revenit. Polițiștii, jandarmii, pompierii și voluntarii participă la operațiunea de căutare, iar autoritățile au mobilizat mai multe mijloace pentru a verifica inclusiv zonele greu accesibile.

În teren sunt folosite drone, echipamente cu termoviziune și câini de urmă. Operațiunea este sprijinită și din aer de un elicopter al Inspectoratului General de Aviație.

Polițiștii din Bacău au fost sesizați în data de 5 august cu privire la plecarea voluntară a minorei Neculcia Andreea Elena. De atunci, echipele mobilizate în teren verifică mai multe zone pentru a stabili unde s-ar putea afla copilul. Căutările sunt în desfășurare și se desfășoară atât la sol, cât și din aer.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, fetița are o înălțime de aproximativ 1,30 metri, ochii căprui și părul șaten, lung. La momentul plecării, aceasta purta un tricou roșu, pantaloni scurți albaștri și încălțăminte sport de culoare albă.

Zeci de oameni participă la căutări

Autoritățile au organizat operațiunea imediat după sesizarea dispariției. A fost creat un centru de monitorizare la nivelul IPJ Bacău, iar echipe formate din polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari au început verificările în teren.

Reprezentanții Poliției Județene Bacău transmit că forțele mobilizate au fost suplimentate, iar căutările continuă pentru găsirea copilului.

„Încă de la momentul sesizării a fost constituit Centrul de Monitorizare de la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău şi au fost constituite echipe de căutare formate din poliţişti, jandarmi, pompieri şi voluntari care au desfăşurat activităţi specifice în teren pentru depistarea minorei. Operaţiunile de căutare şi salvare sunt în desfăşurare, iar forţele mobilizate în teren au fost suplimentate pentru găsirea minorei. Căutările se desfăşoară atât la sol, cât şi din aer, fiind utilizate drone şi echipamente cu termoviziune pentru verificarea zonelor greu accesibile şi împădurite, precum şi câini de urmă. Acţiunea este sprijinită şi de un elicopter al Inspectoratului General de Aviaţie”, precizează reprezentanţii IPJ Bacău, conform Agerpres.

Operațiunea de căutare include verificarea zonelor împădurite și a locurilor în care accesul este dificil. Pentru identificarea unor eventuale urme sau pentru observarea unor persoane în zone greu accesibile, echipele folosesc câini de urmă, drone și aparatură cu termoviziune. Intervenția din aer este asigurată de un elicopter al Inspectoratului General de Aviație, care sprijină echipele aflate la sol. Autoritățile continuă verificările pentru a stabili traseul parcurs de fetiță și pentru a identifica orice informație care ar putea duce la găsirea ei.

Poliția face apel la populație

Polițiștii le cer oamenilor să fie atenți și să anunțe imediat autoritățile dacă o observă pe fetiță sau dacă au informații despre locul în care s-ar putea afla.

Persoanele care dețin informații care pot ajuta la găsirea minorei sunt rugate să sune la 112 sau să meargă la cea mai apropiată unitate de poliție.

Orice informație poate fi importantă pentru echipele care participă la căutări.