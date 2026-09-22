A nins pe Transfăgărășan. Prima imagine după ninsoare

Transfăgărășan Foto: Crișan Andreescu

În noaptea de luni spre marți a fost înregistrată prima ninsoare din acest sezon rece pe Transfăgărășan.

"Azi noapte (21-22.09.2026) am avut parte de prima ninsoare din acest sezon pe Transfăgărășan! Deocamdată nu a fost necesară intervenția utilajelor de deszăpezire și traficul nu este afectat! Cu toate acestea, având în vedere prognoza pe următoarele zile (și mai ales nopți) cu temperaturi care vor scădea sub zero grade, îi rugăm pe șoferii care vor să parcurgă Transfăgărășanul să se informeze asupra condițiilor de trafic înainte de a pleca la drum", a transmis Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov (DRDP) Brașov pe Facebook.

Reprezentanții DRDP au precizat că nu a fost necesară intervenția utilajelor de deszăpezire, iar traficul se desfășoară în condiții normale.

"Cu toate acestea, având în vedere prognoza pe următoarele zile (şi mai ales nopţi), cu temperaturi care vor scădea sub zero grade, îi rugăm pe şoferii care vor să parcurgă Transfăgărăşanul să se informeze asupra condiţiilor de trafic înainte de a pleca la drum", au transmis, marţi, reprezentanţii DRDP Braşov, potrivit Agerpres.

Anul trecut, prima ninsoare s-a înregistrat la începutul lunii octombrie.

Marţi dimineaţă, la Bâlea Lac se înregistrau -2°C şi un strat subţire de zăpadă depus din cursul nopţii.

Meteorologii au anunţat, pentru această săptămână, o scădere semnificativă a maximelor diurne, cu 8-12 grade faţă de valorile înregistrate în weekend-ul anterior, averse de ploaie, iar în depresiuni, în cursul dimineţii se va produce grindină.

Totodată, în Carpaţii Meridionali şi în Carpaţii de Curbură sunt prognozate rafale puternice ale vântului, de 60-70 km/h.