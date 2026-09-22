Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
HEALTH FORUM: Vaccinarea pe tot parcursul vieții, o viață fără boli prevenibile prin vaccinare - Urmărește dezbaterea live
DCNews Stiri Social A nins pe Transfăgărășan. Prima imagine după ninsoare

A nins pe Transfăgărășan. Prima imagine după ninsoare

Autor: Florentina Constantin
transfagarasan_76800600
Transfăgărășan Foto: Crișan Andreescu

În noaptea de luni spre marți a fost înregistrată prima ninsoare din acest sezon rece pe Transfăgărășan.

"Azi noapte (21-22.09.2026) am avut parte de prima ninsoare din acest sezon pe Transfăgărășan! Deocamdată nu a fost necesară intervenția utilajelor de deszăpezire și traficul nu este afectat! Cu toate acestea, având în vedere prognoza pe următoarele zile (și mai ales nopți) cu temperaturi care vor scădea sub zero grade, îi rugăm pe șoferii care vor să parcurgă Transfăgărășanul să se informeze asupra condițiilor de trafic înainte de a pleca la drum", a transmis  Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov (DRDP) Brașov pe Facebook.

Reprezentanții DRDP au precizat că nu a fost necesară intervenția utilajelor de deszăpezire, iar traficul se desfășoară în condiții normale.

"Cu toate acestea, având în vedere prognoza pe următoarele zile (şi mai ales nopţi), cu temperaturi care vor scădea sub zero grade, îi rugăm pe şoferii care vor să parcurgă Transfăgărăşanul să se informeze asupra condiţiilor de trafic înainte de a pleca la drum", au transmis, marţi, reprezentanţii DRDP Braşov, potrivit Agerpres.

Anul trecut, prima ninsoare s-a înregistrat la începutul lunii octombrie.

Marţi dimineaţă, la Bâlea Lac se înregistrau -2°C şi un strat subţire de zăpadă depus din cursul nopţii.

Meteorologii au anunţat, pentru această săptămână, o scădere semnificativă a maximelor diurne, cu 8-12 grade faţă de valorile înregistrate în weekend-ul anterior, averse de ploaie, iar în depresiuni, în cursul dimineţii se va produce grindină.

Totodată, în Carpaţii Meridionali şi în Carpaţii de Curbură sunt prognozate rafale puternice ale vântului, de 60-70 km/h.

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

ninsoare
transfagarasan
foto
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Social
Citește mai multe din Social
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close