ANM: Vremea se răcește accentuat de marți, 22 septembrie. Ploi, vânt puternic și posibile ninsori la munte

ANM anunță o răcire accentuată în perioada următoare. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Administrația Națională de Meteorologie anunță o răcire accentuată a vremii începând de marți, 22 septembrie, însoțită de ploi, intensificări ale vântului și precipitații mixte la munte.

Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni, o informare meteorologică de intensificări ale vântului, răcire accentuată și ploi moderate cantitativ.

Astfel, luni, 21 septembrie, temporar vântul va avea intensificări, în cea mai mare parte a țării, iar marți, 22 septembrie, în Oltenia, local în Banat, Muntenia și la munte. Vor fi viteze în general de 45-55 km/h, iar în zona montană înaltă de 70-80 km/h.

Valorile termice vor scădea accentuat, în medie cu 8-12 grade, vremea devenind rece pentru această perioadă, luni în jumătatea de nord a teritoriului, iar marți și miercuri și în cea de sud. În general, maximele termice se vor situa între 14 și 21 de grade, iar minimele din nopțile de marți spre miercuri (22-23 septembrie) și miercuri spre joi (23-24 septembrie) vor fi cuprinse între 2 și 11 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiuni, unde vor fi condiții pentru brumă.

Vor fi perioade cu averse, temporar însoțite de descărcări electrice, luni în nord, centru, est și sud-est, apoi și în rest. Izolat va cădea grindină, în seara zilei de luni în special în sud-est, iar marți după-amiază în sud. Se vor acumula cantități de apă de 10-15 l/mp și pe arii restrânse de 20-30 l/mp. Din noaptea de luni spre marți, la munte, în special la altitudini de peste 1700 m, trecător vor fi și precipitații sub formă de măzăriche, lapoviță și ninsoare.

Cod Galben de intensificări ale vântului

Meteorologii au emis, de asemenea, și o atenționare Cod Galben de intensificări ale vântului, valabilă luni, 21 septembrie, in intervalul orar 10:00-21:00.

Pe parcursul zilei de luni, vântul va avea intensificări în Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, centrul și sudul Moldovei, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munții Banatului, Carpații Meridionali și de Curbură cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 80-90 km/h.

Vremea rămâne caldă, luni, în București

Vremea se va menține caldă luni, 21 septembrie, până în dimineața de marți, 22 septembrie, ora 09:00. Temperatura maximă va fi de 28-30 de grade, iar cea minimă, mai scăzută decât în intervalul precedent, se va situa în jurul valorii de 11 grade. Cerul va fi variabil ziua și temporar noros noaptea, când vor fi averse slabe (cantități de apă de 1-3 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări după amiaza și seara când la rafală se vor atinge viteze de până la 40-45 km/h.

Vremea se răcește de marți

Vremea se va răci accentuat începând de marți, 22 septembrie. Cerul va avea înnorări și mai ales după-amiaza și seara vor fi averse (cantități de apă în general de 5-10 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (viteze la rafală de până la 35-45 km/h). Temperatura maximă va fi de 20-22 de grade, iar cea minimă de 8-10 grade.

Prognoza meteo în Capitală, miercuri și joi

Vremea va fi rece, mai ales dimineața și noaptea. Cerul va fi temporar noros ziua când vor fi condiții pentru averse slabe (cantități de apă de 1-2 l/mp) și variabil noaptea. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 20-21 de grade, iar cea minimă de 7-9 grade. În intervalul 21 septembrie, ora 10:00 - 24 septembrie, ora 10:00, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru intensificări ale vântului, răcire accentuată, ploi moderate cantitativ.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.