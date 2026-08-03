De ce simțim o zăpușeală extremă în aceste zile? Florinela Georgescu (ANM) explică paradoxul disconfortului termic / video

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În mod paradoxal, nu doar temperatura ridicată din această perioadă este singura vinovată pentru disconfortul termic resimțit de cetățeni, ci și gradul de umiditate din aer, care dă o senzație de zăpușeală și nu permite corpului uman să respire, potrivit Florinelei Georgescu, director în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

În cadrul unui dialog la DC News, cu jurnalistul Val Vâlcu, directorul ANM Florinela Georgescu a încurajat orice inițiativă care are în vedere menținerea unei temperaturi cât mai scăzute pe cale naturală. Asta include prezența a cât mai multor spații cu vegetație, care să ofere o oază de aer curat cetățenilor din orașe și să scadă temperatura la nivel local.

„Aerul condiționat înseamnă consum de energie electrică și, dacă nu suntem atenți, ne afectează și sănătatea. De asemenea, aerul condiționat creează mici insulițe de surplus de căldură din cauza motoarelor. Orice acțiune de menținerea a unei temperaturi pe cale naturală este de încurajat“, a explicat specialistul ANM, la DC News.

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Cum apare disconfortul termic în această perioadă. Florinela Georgescu (ANM) explică fenomenul

Un grad mare de umiditate înseamnă că aerul deține un procent semnificativ din cantitatea maximă de vapori de apă pe care o poate susține la temperatura respectivă. Mai exact, aerul este aproape saturat cu apă. Impactul acestei umidități depinde enorm de temperatura de afară sau din casă, însă ce e cert e că aerul devine extrem de greu, iar senzația resimțită este aceea de zăpușeală.

„Masa de aer, cu cât este mai caldă, cu atât poate ține în ea mai mulți vapori de apă fără să declanșeze precipitațiile. De fapt, de aici vine disconfortul termic, din faptul că aerul din jurul nostru este foarte încărcat cu vapori de apă, corpul încearcă să se răcorească prin transpirație, dar din moment ce în jurul nostru este multă umezeală, transpirația nu are unde să se evapore și bineînțeles că nu ne răcorim și avem senzația aceea de disconfort foarte accentuat“, a explicat, la DC News, Florinela Georgescu, director în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie.

De exemplu, un procent de 80% indică faptul că aerul conține 80% din cantitatea maximă de vapori de apă pe care o poate reține la o anumită temperatură, fiind la un pas de saturație completă. În zilele călduroase, o astfel de umiditate creează o senzație extremă de zăpușeală deoarece împiedică evaporarea transpirației de pe piele, făcând ca temperatura resimțită de organism să fie mult mai mare decât cea indicată de termometre.

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Codul roşu de temperaturi extreme care vizează judeţele Satu Mare, Bihor şi Arad, prelungit până marţi

Meteorologii au prelungit până pe 4 august avertizarea Cod roşu de căldură intensă şi temperaturi extreme, care vizează judeţele Satu Mare, Bihor şi Arad.

Potrivit unor noi alerte emise duminică de Administraţia Naţională de Meteorologie, valul de căldură intens va persista şi se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale primei decade ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi de 37...38 de grade în judeţul Satu Mare şi de 39...40 de grade în judeţele Bihor şi Arad. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Noaptea va fi tropicală cu minime de până la 23...25 de grade, cu cele mai ridicate valori în Dealurile de Vest.

Tot până marţi dimineaţa este Cod portocaliu de caniculă şi disconfort termic în judeţele Timiş, Hunedoara, Alba, Mureş, Cluj, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Maramureş.

În aceste regiuni, duminică şi luni valul de căldură va fi persistent şi intens şi va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 şi 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 20...24 de grade.

Temperaturi de până la 37 de grade şi disconfort termic accentuat se vor înregistra şi în alte judeţe din Moldova, sud-vestul Munteniei, vestul şi sudul Olteniei, sudul Banatului şi al Transilvaniei, pentru care este în vigoare o avertizare Cod galben până în data de 4 august, la ora 10:00.

Astfel, duminică şi luni, în Moldova, sud-vestul Munteniei, vestul şi sudul Olteniei, sudul Banatului şi al Transilvaniei valul de căldură va fi persistent. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfort termic ridicat şi indice temperatură-umezeală (ITU) care va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului. Pe alocuri noaptea va fi tropicală cu minime de până la 20...22 de grade.

ANM a prelungit cu o zi, respectiv până pe 6 august, şi informarea vizând caniculă, temperaturi extreme, disconfort termic şi nopţi tropicale, valabilă pentru vestul, sud-vestul, centrul şi nordul ţării. De marţi (4 august), canicula va fi în extindere şi intensificare în sudul şi estul teritoriului. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge şi depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor încadra între 27...30 de grade pe litoral şi în jurul a 40 de grade în Câmpia de Vest. Nopţile vor fi tropicale (cu minime de 20...25 de grade), pe litoral, în regiunile vestice şi pe arii restrânse în rest, iar din noaptea de marţi spre miercuri (4 / 5 august) în cea mai mare parte a ţării.