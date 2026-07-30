De ce e vara anului 2026 diferită față de anii precedenți. Florinela Georgescu (ANM): Am avut un episod remarcabil de caniculă / video

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România trece în această perioadă prin cel de-al treilea episod de caniculă din această vară, însă, potrivit Florinelei Georgescu, director în ANM, sezonul cald din acest an este departe de a egala pe cele din anii precedenți, când temperaturile au urcat mai mult în termometre, iar valurile de căldură au fost mai numeroase.

Într-un dialog la DC News, cu jurnalistul Val Vâlcu, Florinela Georgescu, director în Administrația Națională de Meteorologie (ANM), a precizat că vara anului 2026 este una atipică față de verile ultimilor ani, însă este o vară care se înscrie mai degrabă în media verilor ultimelor decenii, deoarece temperaturile au fost până în acest moment ușor mai coborâte și mai apropiate de normalul perioadei.

„Această vară a fost mai diferită din punct de vedere al perioadelor cu instabilitate atmosferică. Au fost mai multe decât în alte veri, iar mai multă instabilitate atmosferică înseamnă și o influență mai mare asupra regimului temperaturilor.

Astfel, chiar dacă am avut valuri de căldură, totuși, temperaturile nu au urcat la fel de mult ca în verile ultimilor ani. În plus, sub influența episoadelor de instabilitate, temperatura medie pentru fiecare lună a fost una care a depășit doar cu puțin media ultimelor decenii, fără a favoriza înregistrarea temperaturilor care să se apropie de recordurile absolute“, a explicat directorul ANM.

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Noi recorduri de temperatură doborâte în luna iunie

Chiar și așa, cu doar două episoade de caniculă până în prezent și cu al treilea în desfășurare, România a înregistrat recorduri la multe stații meteorologice din țară în această vară, în special în timpul valului de căldură de la finalul lunii iunie.

„Cel mai impresionant episod din această vară a fost cel de la sfârșitul lunii iunie, atunci când am avut câteva zile cu cod roșu în aproape toată țara. Chiar în ultimele zile din iunie s-au înregistrat și cele mai ridicate temperaturi, în jur de 40 de grade Celsius, în vestul României. Acel episod este unul remarcabil prin durată, deoarece a ținut aproape șapte zile.

Pe de altă parte, a făcut ca temperaturile să înregistreze recorduri lunare la multe stații din țară, adică cele mai ridicate temperaturi de când se fac măsurători, fără însă a se depăși recordul lunar absolut, care e de 42 de grade Celsius“, a punctat specialistul ANM.

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România, în fața celui de-al treilea episod de caniculă din această vară. La ce să ne așteptăm

Mare parte din țară a înregistrat deja, ieri și azi, temperaturi extrem de ridicate, care au depășit în multe locuri 30 de grade Celsius. Acest episod de caniculă va continua și la finalul acestei săptămâni și se va prelungi, cel mai probabil, până în prima decadă a lunii august și va aduce, din nou, temperaturi de 40 de grade Celsius.

„Pentru luna iulie, episodul pe care îl traversăm acum este al doilea val de căldură din această lună și, chiar dacă am înregistrat temperaturi foarte ridicate, care urmează să crească, puțin probabil să ne apropiem de recordul absolut al lunii iulie, care este de 44,3 grade Celsius și datează din 24 iulie 2007. S-a înregistrat la Calafat. Atunci a fost unul din episoadele cele mai importante de caniculă din ultimele decenii, o caniculă care a adus multe valori de peste 40 de grade.

Așteptăm ca în următoarele zile să înregistrăm temperaturi de peste 40 de grade Celsius, tot în partea de vest a țării, așa cum s-a întâmplat și la valurile anterioare, și, poate și pe arii mai restrânse, și în sudul Munteniei și Olteniei“, a mai zis, la DC News, Florinela Georgescu, director în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie.

Temperaturi maxime de 34 de grade şi disconfort termic ridicat în Capitală, în următoarele zile

Vremea va fi călduroasă în Capitală şi disconfortul termic ridicat în următoarele zile, temperaturile maxime urmând să ajungă la 34 de grade, potrivit prognozei speciale emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru Bucureşti.

Pe parcursul zilei de joi, vremea va fi călduroasă, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 32 - 34 de grade, iar cea minimă de 15 - 18 grade.

Vremea călduroasă va persista vineri, disconfortul termic va creşte, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va apropia de pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 32 - 34 de grade şi cea minimă de 16 - 19 grade.

Cum va fi vremea în weekend. Precizările ANM

Sâmbătă, vremea va fi în continuare călduroasă şi disconfortul termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) se va apropia de pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 33 - 34 de grade şi cea minimă de 16 - 19 grade.

De asemenea, duminică, vremea călduroasă se va menţine, la fel şi disconfortul termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi variabil în orele amiezii şi mai mult senin în restul intervalului, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 33 - 34 de grade, iar cea minimă de 16 - 19 grade.

"În intervalul 30 iulie, ora 10:00 - 03 august, ora 10:00, pentru municipiul Bucureşti va fi în vigoare o informare meteorologică pentru val de căldură, disconfort termic, caniculă, nopţi tropicale", subliniază meteorologii.

Astfel, ANM a emis şi o informare meteo de căldură, disconfort termic, caniculă şi nopţi tropicale, valabilă în toată ţara până pe 3 august. Astfel, începând de joi, 30 iulie, până luni, 3 august, ora 10:00, un val de căldură se va extinde şi se va intensifica treptat în toată ţara.

Disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge şi va depăşi pragul critic de 80 de unităţi joi (30 iulie) în regiunile vestice şi sud-vestice, apoi, pe arii restrânse şi în restul teritoriului.

Caniculă în vestul României

Va fi caniculă în Banat, Crişana şi vestul Olteniei, iar de vineri (31 iulie) pe arii tot mai extinse şi în Maramureş, Transilvania, restul Olteniei şi izolat în celelalte regiuni.

Vor fi temperaturi maxime de 33 - 37 de grade, iar în Câmpia de Vest în zilele de sâmbătă (1 august) şi duminică (2 august) se vor atinge valori de 38 - 39 de grade.

În vestul ţării, pe litoral şi pe suprafeţe mici în rest, nopţile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime în general de 20 - 23 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în Dealurile de Vest (23 - 24 de grade).

"Valul de căldură va persista şi pe parcursul săptămânii viitoare (perioada 3 - 9 august) şi se va intensifica, vremea devenind caniculară cu disconfort termic accentuat pe arii extinse", atenţionează meteorologii.