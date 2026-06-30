Update: Furtuna care a lovit Bucureștiul a provocat mai multe incidente în Capitală. Bilanț

FOTO: Freepik @rednose92

Furtuna care a lovit Bucureștiul a provocat mai multe incidente în Capitală.

UPDATE 20.08: A fost emis RO-ALERT. Bucureștenii au primit, marți seară, un mesaj RO-Alert prin care sunt avertizați asupra unor fenomene meteo periculoase. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări puternice ale vântului și grindină.

Potrivit avertizării, în intervalul 30 iunie 2026, între orele 20:15 și 21:15, sunt așteptate: averse torențiale care vor acumula 20-35 l/mp; descărcări electrice frecvente; intensificări ale vântului cu viteze de 70-80 km/h; grindină cu dimensiuni de 1-3 cm.

Vijelia care s-a abătut asupra Bucureștiului a creat probleme în mai multe cartiere ale Capitalei, unde rafalele puternice de vânt au doborât copaci și au desprins un acoperiș.

Potrivit solicitărilor primite de autorități, intervențiile au fost necesare în următoarele zone:

Str Mihai Eminescu - copac căzut

Str Soveja - copac căzut

Str Precupetii Vechi - inundație demisol

Str Stoica Stefan - panou publicitar

Str Petre Antonescu - copac cazut

Str Olari - copac cazut

Str Cusovaț - copac pe auto

Str Focsani - copac cazut pe teava de gaze

Str Dorbun - copaci cazuti pe strada

Splaiul Unirii 45 - copac cazut pe strada

Bulevardul Magheru – acoperiș desprins;

Șoseaua Gherase – copac căzut;

Strada Matei Basarab – copac căzut;

Bulevardul Ghica Tei – copac căzut;

Strada Jean Alexandru Steriadi – copac căzut;

Aleea Niculițel – copac căzut;

Strada Ciuca Ștefan – copac căzut;

Strada Traian – copac căzut;

Strada Mântuleasa – copac căzut.



Echipajele de intervenție au fost mobilizate pentru înlăturarea efectelor produse de furtună și pentru degajarea carosabilului și a zonelor afectate.

Autoritățile recomandă cetățenilor să evite deplasările în apropierea copacilor, stâlpilor sau panourilor publicitare instabile și să urmărească informările oficiale privind evoluția vremii.