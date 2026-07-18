Caniculă de până la 37 de grade și furtuni cu grindină. ANM a emis mai multe avertizări Cod Galben

Furtuni. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @herosnow442

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă mai multe avertizări Cod Galben de caniculă și instabilitate atmosferică, valabile în diferite intervale până luni dimineață.

Meteorologii au emis, sâmbătă, mai multe avertizări Cod Galben de caniculă și furtuni.

Caniculă în Vest și Sud

Astfel, în perioada 18 iulie, ora 12:00 - 19 iulie, ora 10:00, în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34-37 de grade, iar nopțile vor fi tropicale cu minime în general de 20-22 de grade.

În celelalte regiuni vremea va fi călduroasă și local disconfortul termic va fi accentuat.

Sursa foto: ANM

Cod Galben de furtuni, sâmbătă, 18 iulie

Sâmbătă, 18 iulie, în intervalul orar 12:00 - 17:00, în zonele montane, în Maramureș, vestul și estul Transilvaniei, nordul și nord-estul Olteniei, nordul Munteniei și în nord-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50-70 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni (1-3 cm). În intervale scurte de timp (1-3 ore) cantitățile de apă vor fi de 20-30 l/mp și izolat de peste 40-50 l/mp.

„Instabilitatea atmosferică se va manifesta, astăzi, mai ales în zonele de deal și de munte, dar și în zone mai joase, din partea de sud și de centru a teritoriului, iar înspre seară, de la ora 17:00, până la începutul nopții, în special în regiunile sudice, așteptăm intensificări ale vântului care pot lua aspect și de vijelie, cu viteză la rafală de 50-70 km/h. În zonele montane, în Carpații Meridionali și Orientali, va continua să plouă; pe tot parcursul zilei de astăzi, în zonele avertizate, urmează să acumulăm, în urma averselor, cantități care să depășească izolat 40-50l/mp”, a spus directorul adjunct Florinela Georgescu, la B1TV.

Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.

Sursa foto: ANM

Furtunile se extind în mai multe zone din țară

Avertizarea Cod Galben de furtuni se va extinde și în alte zone, sâmbătă, fiind valabilă până duminică, ora 21:00.

Astfel, începând de sâmbătă, 18 iulie, de la ora 17:00, până duminică, 18 iulie, ora 21:00, în Oltenia, vestul, nordul și centrul Munteniei și local în Carpații Meridionali și Orientali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni (1-3 cm), iar în sudul teritoriului în special prin intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50-70 km/h). Cantitățile de apă vor fi de 20-30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

Sursa foto: ANM

Cod Galben de furtuni în Vest

Meteorologii au emis și un Cod Galben de nstabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii, în perioada 18 iulie, ora 21:00 – 19 iulie, ora 10:00, pentru Vestul țării.

În noaptea de sâmbătă spre duminică în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Olteniei și nord-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50-70 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni (1-3 cm). În intervale scurte de timp (1-3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

Sursa foto: ANM

Canicula revine, de duminică, în Sud

Începând de duminică, 19 iulie, de la ora 12:00, până luni, 20 iulie, ora 10:00, în sudul Olteniei și al Munteniei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34-37 de grade, iar noaptea va fi tropicală cu minime în general de 20-22 de grade.

Sursa foto: ANM

Furtuni în mare parte din țară, duminică, 19 iulie

Duminică, 19 iulie, în intervalul orar 10:00-23:00, în zonele montane, în Maramureș, Transilvania și Moldova, precum și în nordul Crișanei și al Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50-70 km/h și izolat de peste 80 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni (1-4 cm). În intervale scurte de timp (1-3 ore) cantitățile de apă vor fi de 20-30 l/mp și izolat de peste 40-60 l/mp.

Sursa foto: ANM

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.