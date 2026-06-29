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DCNews Vremea După caniculă, vijelii şi grindină. ANM a emis Cod Roşu de vreme rea

După caniculă, vijelii şi grindină. ANM a emis Cod Roşu de vreme rea

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 29 Iun 2026
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grindina pe sosea
Grindină. Foto: Agerpres

ANM a emis un cod roşu de vreme rea, şi anunţă vijelii şi grindină de dimensiuni medii.

Avertizarea este valabilă în judeţul Dâmboviţa, localităţile Târgovişte şi Răzvad, unde se vor înregistra vijelie cu rafale de 90 km/h, grindină de medii dimensiuni (2...4 cm), averse torențiale ce vor cumula 30...40 l/mp. 

Avertizarea este emisă pentru intervalul orar 16:55 - 17:25, pe 29 iunie 2026. 

De asemenea, în judeţul Hunedoara, localităţile Brad, Simeria, Băița, Crișcior, Certeju de Sus, Romos, Geoagiu, Buceș, Bucureșci, Rapoltu Mare, Hărău, Turdaș, Blăjeni, Balș, a fost emis un cod portocaliu de vreme rea. Se vor înregistra, până la ora 18:00, grindină de dimensiuni medii (2...4 cm), averse torențiale (20...30 l/mp), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului/vijelie cu viteze de 50...70 km/h.

Amintim că mare parte din ţară a fost acoperită luni, 29 iunie, de un val de căldură, motiv pentru care ANM a emis încă din weekend cod roşu de caniculă. 

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