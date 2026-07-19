NU a trecut furtuna din București. A fost emis COD ROȘU pentru următoarea oră/ RO-ALERT pentru cei din Capitală

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A fost emis Cod Roșu de furtună și vânt puternic în București. În urmă cu scurt timp a fost emis și RO-ALERT.

De la ora 16:32 la ora 17:30, Administrația Națională de Meteorologie a emis Cod Roșu pentru municipiul București, de vânt puternic, rafale de peste 90 km/h, averse torențiale, grindină de mici dimensiuni (1...3 cm) frecvente descărcări electrice.

A fost emis și RO-ALERT:

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Prognoza meteo în următoarele zile pentru București:

Luni

Vremea va fi călduroasă, caniculară după-amiaza. Disconfortul termic se va menține ridicat iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, însă după orele amiezii va crește gradul de instabilitatea atmosferică, astfel încât vor fi înnorări temporar accentuate, averse (5...10 l/mp și posibil peste 15 l/mp), descărcări electrice și intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h). Temperatura maximă va fi de 33...35 de grade, iar cea minimă de 17...19 grade.

Marți

Vremea va fi în general instabilă și se va răcori. Vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial (în general cantități de apă de 15...25 l/mp), descărcări electrice și intensificări ale vântului (rafale de 40...50 km/h). Temperatura maximă va fi de 29...30 de grade, iar cea minimă de 15...17 grade.

Miercuri

Vremea va deveni răcoroasă pentru această dată, în special dimineața și noaptea. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 24 de grade, iar cea minimă va fi de 14...15 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 12 grade. Ziua cerul va fi mai mult noros, vor fi averse (5...10 l/mp) și posibil descărcări electrice. Noaptea cerul se va degaja. Vântul va sufla moderat, apoi va slăbi în intensitate.