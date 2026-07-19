Tavan prăbușit peste turiști la un hotel de pe litoral. Zeci de persoane cer returnarea banilor după ce a căzut și curentul

Momente de panică la un hotel din stațiunea Saturn, după ce o porțiune din tavanul restaurantului s-a desprins și a căzut peste turiști aflați la micul dejun. În urma incidentului, cumulat că electricitatea nu funcționează de aproape 24 de ore, zeci de persoane s-au adunat la recepție și cer returnarea banilor.

Potrivit România TV, peste 60 de turiști solicită să își recupereze sumele achitate pentru sejur. De asemenea, hotelul ar fi rămas fără energie electrică sâmbătă, în jurul orei 15:00, iar generatorul de rezervă nu ar funcționa. Din câte se pare, ar fi o problemă cu furnizarea energiei electrice în mai multe stațiuni din sudul litoralului.

Din cele relatate de turistă, suma pentru o singură noapte de cazare se învârte în jurul valorii de 1000 lei.

Turistă: „Tavanul a căzut peste o familie”

Raisa Manea, aflată în vacanță la hotel, a povestit momentele de panică trăite în restaurant și ulterior în lift.

„Tavanul a căzut în jurul orei 11:00. Stăteam la masă să luăm micul dejun și a căzut tavanul peste o familie. I-a prins, le-a spart capul. S-a făcut curățenie și apoi a venit poliția. Rămăsese o gaură în tavan. Eram cu toții la micul dejun și este un hotel destul de mare. Era un tavan de rigips.

Noi am rămas și blocați în lift. La ora 15:00 m-am dus până în cameră să mă schimb și noroc că fiica mea a mers pe scări. Am rămas blocată în lift între etajele 1 și 2. Am apăsat alarma, am început să țip. Și fata mea a început să țipe. Cu femeile de serviciu de aici s-a deschis liftul cu o cheie și m-au tras dintre etaje. Dacă pornea curentul atunci, puteam să nu mai fiu acum. Liftul arăta că eu sunt blocată la etajul 4, deși eu eram cazată la etajul 3. Fata mea fugea de la un etaj la altul ca să mă găsească.

Sunt două lifturi la hotel. În celălalt lift a fost mai mare norocul, pentru că era o femeie blocată la parter și doar i-au deschis ușile. Acum stăm la coadă să ne cerem banii înapoi și se caută motive să nu ni-i returneze. Stăm de la ora 8 dimineața la recepție. Am plătit 1.050 de lei pe noapte pentru all inclusive. Aseară ne-au dat apă de la chiuvetă. A fost scandal, au fost multe aici”, a declarat turista.