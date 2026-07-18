Doi militari americani au murit, iar unul este dat dispărut după un atac al Iranului în Iordania. Acordul cadru Teheran - Washington, suspendat

Iranul amenință Israelul. FOTO: Agerpres

Doi militari americani au murit în Iordania, marcând primele pierderi de vieți omenești în rândul armatei SUA de la cea mai recentă escaladare a tensiunilor cu Iranul, a anunțat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM).

Doi militari ai Statelor Unite au fost ucişi în Iordania. Este pentru prima dată de la cea mai recentă escaladare a conflictului cu Iranul când membri ai armatei SUA îşi pierd viaţa, a transmis Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), relatează AFP, dpa şi Anadolu.

Doi militari americani au murit după un atac iranian cu rachete și drone. Un al treilea este dat dispărut

Într-o postare publicată pe platforma X, CENTCOM a confirmat moartea celor doi militari în urma atacurilor iraniene asupra poziţiilor americane din Iordania.

Anterior, comandamentul american a transmis că atacurile cu rachete balistice şi drone lansate de Iran au provocat moartea celor doi militari, în timp ce un al treilea militar american este în continuare dat dispărut.

Conform CENTCOM, alţi patru militari americani evacuaţi la spitale din Iordania au fost externaţi, iar personalul care a suferit răni uşoare şi-a reluat activitatea.

Armata SUA păstrează secretă identitatea militarilor uciși până la informarea familiilor

Din respect pentru familii, identitatea militarilor morți nu va fi făcută publică înainte ca rudele apropiate să fie notificate oficial, a precizat comandamentul american.

Cea mai importantă bază militară americană din Iordania este situată la Azraq, la circa 100 de kilometri nord-est de Amman. CENTCOM nu a precizat locul exact în care s-au înregistrat victimele.

SUA au bombardat Iranul pentru a şaptea noapte consecutivă vineri spre sâmbătă iat Teheranul a ripostat din nou lovind ţinte în Iordania, Kuweit şi Bahrein şi ameninţând că va trece la o "ofensivă totală".

Iranul suspendă acordul-cadru cu SUA şi acuză Washingtonul că l-a încălcat

Guvernul iranian a anunţat sâmbătă că acordul-cadru convenit cu Statele Unite nu mai este valabil, acuzând Washingtonul că şi-a încălcat obligaţiile asumate prin memorandumul de înţelegere semnat de preşedinţii celor două ţări la 17 iunie la Islamabad pentru încetarea ostilităţilor.

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