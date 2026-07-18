Bărbat, săltat de mascați după ce a amenințat că va ucide o femeie și lua peste picior polițiștii că nu-l vor opri

Un bărbat în vârstă de 29 de ani a fost reținut de polițiștii din București, după ce a publicat pe rețelele de socializare mai multe videoclipuri în care amenința cu moartea o femeie și adresa injurii grave la adresa Poliției Române și a Jandarmeriei.

Poliția Capitalei a făcut publică o înregistrare video în care apar luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Aceștia analizează postările bărbatului, apoi descind la locuința acestuia, îi forțează ușa și îl conduc la autospeciala de poliție.

În unul dintre videoclipurile publicate pe Facebook, bărbatul lansează amenințări explicite la adresa femeii și îi acuză pe polițiști că nu intervin.

„Eu sunt de la Bucureşti, mă ... pe toată Poliţia Română, (...) pe toţi mascaţii, (...) pe toată Jandarmeria Română, într-o zi mă duc după C..., la ea acolo unde stă. Da? Şi îi fac felul. Da? Că dormiţi pe voi! Alo! Poliţia Română, dormiţi pe voi!”, afirmă acesta în înregistrare.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare.

Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 6 s-au sesizat din oficiu după ce au identificat, în mediul online, mai multe materiale video cu caracter amenințător, publicate la adresa unei femei.

Certuri online

În urma cercetărilor și a administrării probatoriului, anchetatorii au stabilit că, începând din luna septembrie 2025, bărbatul ar fi declanșat un conflict în mediul online cu victima, iar ulterior ar fi continuat seria amenințărilor.

Anchetatorii susțin că, la data de 8 iunie 2026, acesta a publicat pe o rețea de socializare un videoclip în care o amenința pe femeia de 29 de ani cu acte de violență.

Tot în aceeași zi, bărbatul a transmis live pe aceeași platformă un alt videoclip în care a adresat expresii jignitoare la adresa unor instituții ale statului și a continuat amenințările la adresa victimei.

De asemenea, în perioada 1-16 iunie 2026, acesta ar fi publicat un nou material video, însoțit de fotografia femeii, în care a proferat din nou amenințări la adresa acesteia.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, urmând să fie dispuse măsurile legale în cauză.