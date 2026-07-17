Petrișor Peiu, reacție după raportul Comisiei Europene privind statul de drept în România

Petrișor Peiu, deputat AUR. Sursa foto: Agerpres

Petrișor Peiu, senator AUR, a prezentat o serie de argumente după ce Comisia Europeană și Curtea de Justiție a Uniunii Europene au publicate rapoartele care au scos în evidență mai multe critici privind evoluția justiției din România în ultimul an.

Comisia Europeană apreciază că România a continuat aplicarea legilor justiției și a făcut pași pentru consolidarea cadrului legislativ privind independența și funcționarea sistemului judiciar. Cu toate acestea, Raportul privind statul de drept pe 2026 arată că mai multe probleme rămân fără soluție, în special în domeniul justiției, al combaterii corupției, al libertății presei și al predictibilității procesului legislativ.

Petrișor Peiu, senatorul AUR susține că, înainte de toate, politicienii ar trebui să evite pe cât posibil implicarea în actul de justiție.

„Pentru sănătatea democrației noastre, ar fi bine ca politicienii să se implice cât mai puțin în activitatea de înfăptuire a justiției. Sunt convins că responsabilizarea autorității judecătorești va crește pe măsură ce aceasta va simți că poate să funcționeze cu adevărat ca o putere independentă în stat”, a transmis Petrișor Peiu.

Senatorul consideră, de asemenea, că eventualele diferențe de interpretare între organismele juridice europene și cele naționale „trebuie rezolvate cu tact și discernământ de către autoritatea judecătorească, fără influențe din zona celorlalte două puteri în stat”.

„Intervenția politicienilor în astfel de cauze nu poate decât să decredibilizeze și mai mult actul de justiție. Termenele de prescripție trebuie, evident, corelate cu capacitatea de funcționare a aparatului de justiție, dar astfel încât să aducă sentimentul de dreptate în societate”, a mai transmis Petrișor Peiu.

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Ce arată raportul

Documentul, publicat vineri, evidențiază că analiza unor aspecte legate de funcționarea sistemului judiciar a fost suspendată după o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Raportul arată că în ultimul an au fost făcute mai multe numiri în funcții de procurori de rang înalt. Totuși, autoritățile nu au adoptat măsuri pentru consolidarea garanțiilor privind independența acestora și nici pentru îmbunătățirea organizării poliției judiciare.

Comisia Europeană mai arată că unii magistrați continuă să resimtă presiuni din interiorul sistemului, inclusiv în situații în care judecători au fost recuzați după ce și-au exprimat intenția de a sesiza instanțele europene.

Gradul de ocupare a posturilor din magistratură a crescut în 2025, ca urmare a măsurilor luate pentru reducerea deficitului de personal. Chiar și așa, lipsa judecătorilor și a grefierilor continuă să afecteze activitatea instanțelor.

Raportul consemnează că sistemul de asistență judiciară a fost îmbunătățit, însă finanțarea rămâne insuficientă. În același timp, digitalizarea justiției este prezentată drept una dintre prioritățile Guvernului. Documentul remarcă și creșterea eficienței instanțelor, care soluționează mai rapid cauzele civile, comerciale și administrative și finalizează un număr mai mare de dosare decât în anii anteriori.

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