Criză la Kiev. Zelenski cere unitate după demiterea ministrului Apărării. Proteste și tensiuni în armata Ucrainei

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Agerpres

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut joi un apel la unitate în conducerea militară, în contextul valului de critici și al protestelor izbucnite după demiterea ministrului Apărării, Mihailo Fedorov. Decizia vine pe fondul conflictului dintre fostul ministru și comandantul șef al armatei, generalul Oleksandr Sîrski, relatează AFP.

„Sincer, un preşedinte în timp de război nu ar trebui să fie nevoit să aleagă într-o asemenea situaţie”, a declarat Zelenski, referindu-se la conflictul dintre ministrul demisionar al apărării, Mihailo Fedorov, şi comandantul şef al armatei, generalul Oleksandr Sîrski.

„Doresc foarte mult unitate. Cele două părţi nu au reuşit să o găsească”, a adăugat Zelenski, justificând astfel înlăturarea din funcţie a ministrului apărării în cadrul unei remanieri guvernamentale.

Șeful statului a precizat că nu a stabilit încă cine va conduce Ministerul Apărării în noul Executiv. Printre numele luate în calcul se află actualul ministru de Interne, Igor Klimenko.

CITEȘTE ȘI: Zelensky a șocat pe toată lumea: L-a demis pe Ministrul Apărării, Mihailo Fedorov

Parlamentul a aprobat noul Guvern, dar Zelenski păstrează controlul asupra Apărării și Externelor

Parlamentul ucrainean a validat noul Cabinet condus de premierul Serhii Korețkii, instalat după demisia Guvernului condus de Iulia Sviridenko.

Miniștrii Apărării și Afacerilor Externe nu au fost incluși în votul parlamentar, deoarece desemnarea acestora revine direct președintelui Volodimir Zelenski.

În mijlocul disputei politice și militare, comandantul șef al armatei, generalul Oleksandr Sîrski, și-a apărat activitatea și a transmis că prioritatea trebuie să rămână războiul cu Rusia.

„Trebuie să ne concentrăm asupra războiului şi asupra unei strategii eficiente care să dea rezultate tangibile”, a indicat Sîrski într-un mesaj pe Telegram, mulţumindu-i ministrului Fedorov „pentru activitatea sa”.

VEZI ȘI: Proteste în mai multe orașe din Ucraina după demisia ministrului Apărării, Mihailo Fedorov. Sute de oameni au ieșit în stradă / VIDEO

Demiterea lui Fedorov a scos oamenii în stradă

Înlăturarea lui Mihailo Fedorov, în vârstă de 35 de ani și unul dintre cei mai apreciați membri ai Guvernului ucrainean, a provocat manifestații în mai multe orașe din țară.

În aceeași zi, fostul ministru al Apărării a susținut o conferință de presă în care a explicat motivele conflictului cu generalul Sîrski și a lansat acuzații dure.

Ministrul demisionar a afirmat că șeful armatei încearcă să „divizeze ţara”.

Fedorov acuză conducerea armatei că blochează reformele

Fostul ministru a susținut că divergențele cu generalul Sîrski au fost profunde și au vizat modul în care este condusă armata.

Printre criticile formulate s-au numărat stilul autoritar al comandantului șef, influențat de modelul militar sovietic, opoziția față de reforme, inclusiv în sistemul de mobilizare, unde persistă practici de mobilizare forțată, dar și incapacitatea de a adapta strategia militară la rolul tot mai important al dronelor pe câmpul de luptă.

Fedorov a declarat că viziunile sale și cele ale generalului Sîrski sunt incompatibile și a precizat că i-a cerut lui Zelenski demiterea comandantului șef al armatei. Președintele a respins această solicitare.

General ucrainean îl apără public pe fostul ministru al Apărării

Într-o reacție rar întâlnită în rândul conducerii militare ucrainene, comandantul forțelor interarme, generalul Mihailo Drapatîi, și-a exprimat sprijinul pentru Mihailo Fedorov și pentru reformele începute de acesta.

„Sunt recunoscător echipei Ministerului Apărării pentru că a lansat această activitate şi pentru că nu s-a temut să atace problemele”, a scris generalul Drapatîi pe Facebook.

Mesajul său apare într-un moment în care tensiunile din conducerea militară ucraineană devin tot mai vizibile.

CITEȘTE ȘI: Ucraina: Ministrul apărării, Mihailo Fedorov, și-a anunță demisia

NATO transmite că strategia Ucrainei nu se va schimba

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că schimbările din conducerea politică și militară a Ucrainei nu vor modifica strategia de război împotriva Rusiei.

Potrivit acestuia, actuala strategie produce rezultate, deoarece armata rusă și-a încetinit ritmul de înaintare, iar forțele ucrainene au reușit să lanseze contraatacuri în unele sectoare ale frontului și să continue atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice aflate în interiorul teritoriului rus, notează Agerpres.