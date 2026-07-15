Liderii europeni care s-au întâlnit la Kiev au semnat o declaraţie comună în 20 de puncte. "Nu poate exista pace durabilă fără o Ucraina suverană şi independentă"

Sursa: Administraţia Prezidenţială

Preşedintele Nicuşor Dan şi ceilalţi lideri europeni care au mers la Kiev, la invitaţia preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, au semnat o declaraţie comună.

"Noi, Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, Președintele Republicii Elene, Constantine Tassoulas, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Președintele României, Nicușor Dan, Prim-ministrul Republicii Croația, Andrej Plenković, Prim-ministrul Republicii Slovenia, Janez Janša, Prim-viceprim-ministrul Guvernului Republicii Macedonia de Nord și ministru al afacerilor europene, Bekim Sali, Viceprim-ministrul pentru afaceri externe și europene al Muntenegrului, Filip Ivanović, și Ministrul afacerilor externe al Republicii Bulgaria, Velislava Petrova-Chamova, reuniți la Kiev, la 15 iulie 2026, cu ocazia celui de-al cincilea Summit Ucraina – Europa de Sud-Est, în prezența Președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Pornind de la rezultatele reuniunilor noastre anterioare de la Atena, Tirana, Dubrovnik și Odesa, reafirmăm că Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est este un cadru important pentru dialog politic, cooperare regională și securitate comună.

Reuniunea de la Kiev, desfășurată cu prilejul Zilei Statalității Ucrainei, are o semnificație simbolică aparte, reafirmând continuitatea a peste o mie de ani de statalitate ucraineană", se arată în declaraţia semnată de liderii europeni.

Ce conţine declaraţia

"Recunoscând interdependența între securitatea Ucrainei, a regiunii Mării Negre și a Europei de Sud-Est, adoptăm prezenta Declarație.

1. Rămânem uniți în convingerea că nu poate exista o pace durabilă, securitate, stabilitate și prosperitate în Europa fără o Ucraină suverană și independentă. Apreciem reziliența, forța și curajul poporului ucrainean în lupta pentru identitatea sa națională, pentru viitorul și libertatea sa în fața agresiunii Rusiei, începând cu anul 2014, și ne reafirmăm angajamentul ferm de a continua să acordăm Ucrainei un sprijin cuprinzător. Aceste eforturi comune sunt esențiale pentru conturarea viitorului Europei.

2. Reiterăm condamnarea fermă a agresiunii armate ilegale, neprovocate și nejustificate a Rusiei împotriva Ucrainei și solicităm Rusiei să înceteze imediat războiul. Această încălcare gravă a dreptului internațional, inclusiv a Cartei Organizației Națiunilor Unite, reprezintă o amenințare gravă la adresa păcii și stabilității în Europa. Condamnăm cu fermitate orice sprijin politic, militar, tehnic, financiar sau de orice altă natură acordat de state terțe efortului de război al Rusiei și solicităm încetarea imediată a acestuia.

3. Condamnăm ferm intensificarea atacurilor masive și repetate ale Rusiei asupra Kievului și a altor localități din Ucraina, cu încălcarea flagrantă a dreptului internațional. Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiilor tuturor victimelor. Atacurile deliberate împotriva populației civile și a infrastructurii critice constituie crime de război. Solicităm Rusiei să înceteze atacurile cu rachete și drone asupra orașelor pașnice ale Ucrainei, care au provocat numeroase victime în rândul civililor și distrugeri extinse ale infrastructurii critice, inclusiv în domeniul energetic, al alimentării cu apă și al sistemelor de canalizare. Aceste acțiuni deliberate, menite să provoace o catastrofă umanitară, escaladează conflictul și subminează eforturile de pace aflate în desfășurare.

4. Reiterăm că întărirea capacităților de apărare antiaeriană ale Ucrainei rămâne o prioritate, în special prin sisteme și interceptoare capabile să contracareze rachetele balistice. Sprijinim mobilizarea resurselor financiare și a mecanismelor internaționale necesare în acest scop, recunoscând că o apărare antiaeriană mai puternică salvează vieți și protejează infrastructura critică.

5. Ne reafirmăm sprijinul neclintit pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială ale Ucrainei, în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional, inclusiv al mării sale teritoriale. Aceste principii universale stau la baza păcii, securității, stabilității și prosperității în Europa. Subliniem politica noastră de nerecunoaștere a oricărei tentative ilegale de modificare a acestor frontiere și reafirmăm dreptul inerent al Ucrainei la autoapărare, în conformitate cu articolul 51 din Carta Națiunilor Unite. Subliniem că retragerea completă, necondiționată și verificabilă a tuturor forțelor și echipamentelor militare ruse de pe întreg teritoriul Ucrainei rămâne o condiție indispensabilă pentru obținerea unei păci durabile. Niciun fel de decizii privind Ucraina nu pot fi luate fără Ucraina.

6. Rămânem uniți în solidaritatea noastră cu Ucraina și hotărâți, împreună cu partenerii noștri, să contribuim la restabilirea unei păci cuprinzătoare, juste și durabile, întemeiate pe dreptul internațional. Salutăm angajamentul ferm al Ucrainei față de pace și apelul președintelui Volodîmîr Zelenski pentru negocieri în vederea încetării războiului. Apreciem eforturile partenerilor și aliaților noștri de a facilita încheierea conflictului și solicităm Rusiei să răspundă prin acceptarea unui armistițiu complet și cuprinzător.

7. Recunoaștem activitatea importantă a Coaliției de Voință ca mecanism eficient de sprijinire a Ucrainei, inclusiv în termenii acordării unor garanții de securitate solide și obligatorii din punct de vedere juridic, și ne exprimăm disponibilitatea de a ne consolida participarea la activitatea acesteia.

8. Salutăm deschiderea recentă a celor două grupuri de capitole de negociere cu Ucraina și Republica Moldova și sprijinim deschiderea, cât mai curând posibil, a celorlalte grupuri de capitole, pe baza principiului meritului propriu. Salutăm progresele înregistrate de partenerii din Europa de Sud-Est în procesul de aderare și recunoaștem că aceste evoluții se consolidează reciproc și imprimă un nou impuls procesului de extindere a Uniunii Europene. Viitoarea aderare la Uniunea Europeană a partenerilor din Balcanii de Vest, precum și a Ucrainei și a Republicii Moldova, reprezintă o investiție strategică în stabilitatea, securitatea și prosperitatea pe termen lung a Europei. Bazându-ne pe sprijinul reciproc în cadrul procesului de aderare bazat pe merit, ne reafirmăm hotărârea de a intensifica eforturile comune pentru a asigura progrese continue și sustenabile ale tuturor statelor candidate pe parcursul lor individual către aderarea la Uniunea Europeană. Pentru a valorifica noul impuls al procesului de extindere, partenerii își reafirmă angajamentul de a continua reformele necesare și de a îndeplini în mod decisiv criteriile de aderare, inclusiv prin alinierea deplină la Politica Externă și de Securitate Comună a Uniunii Europene.

9. Securitatea Ucrainei este și securitatea noastră. Ucraina contribuie la securitatea transatlantică, iar noi rămânem uniți în sprijinul nostru ferm pentru apărarea libertății, suveranității și integrității sale teritoriale, așa cum este prevăzut și în Declarația Summitului NATO de la Ankara. Reafirmăm sprijinul nostru pentru aspirațiile euroatlantice ale Ucrainei pe calea sa ireversibilă către viitoarea aderare la NATO, atunci când Aliații vor conveni și condițiile vor fi îndeplinite, precum și pentru dreptul său suveran de a-și alege propriile aranjamente de securitate și de a-și decide propriul viitor. Recunoaștem că dezvoltarea capacităților de apărare ale Ucrainei consolidează securitatea euroatlantică și subliniem importanța extinderii cooperării în domeniul apărării pentru sprijinirea securității și rezilienței Ucrainei pe termen lung.

10. Condamnăm cu fermitate toate încălcările dreptului internațional umanitar și ale dreptului internațional al drepturilor omului comise în cadrul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Solicităm returnarea imediată a tuturor cetățenilor ucraineni deportați ilegal sau transferați forțat, în special a copiilor ucraineni, precum și eliberarea tuturor civililor și prizonierilor de război deținuți în mod ilegal.

11. Reafirmăm că infracțiunea de agresiune nu poate rămâne nepedepsită. Sprijinim eforturile internaționale menite să asigure tragerea la răspundere pentru crimele comise împotriva Ucrainei, inclusiv prin intermediul Tribunalului Special pentru Infracțiunea de Agresiune împotriva Ucrainei. Salutăm statele care au aderat deja la Acordul Parțial Extins privind constituirea Comitetului de Management al Tribunalului Special pentru Infracțiunea de Agresiune împotriva Ucrainei. Noi, ceilalți participanți, ne exprimăm intenția de a analiza oportunitatea aderării la acest Acord, la momentul oportun, și de a contribui la acest demers important.

12. Solicităm intensificarea presiunii prin sancțiuni asupra Rusiei și a economiei sale de război, asigurarea aplicării efective a acestora, combaterea flotei-fantomă utilizate de Rusia, precum și consolidarea cooperării internaționale pentru prevenirea eludării sancțiunilor, contracararea amenințărilor cibernetice și a altor activități hibride care subminează securitatea europeană.

13. Condamnăm cu fermitate atacurile continue ale Rusiei împotriva infrastructurii energetice a Ucrainei și ne reafirmăm angajamentul de a consolida securitatea energetică regională prin intensificarea cooperării, diversificarea rutelor de aprovizionare, dezvoltarea interconectivității și sprijinirea refacerii și modernizării sistemului energetic al Ucrainei, inclusiv prin intermediul Fondului de Sprijin pentru Energie al Ucrainei. Încurajăm partenerii să valorifice experiența unică a Ucrainei în consolidarea rezilienței energetice în condiții de război.

14. Subliniem importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea europeană și globală. Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, atacurile asupra libertății de navigație, inclusiv împotriva navelor comerciale și a porturilor civile, atacurile cibernetice, manipularea informațiilor și ingerințele străine, atacurile împotriva infrastructurii critice, incursiunile cu drone, încălcările spațiului aerian suveran și tentativele de subminare a instituțiilor democratice au devenit provocări comune pentru regiunea noastră. Ne angajăm să consolidăm securitatea aeriană și maritimă, capabilitățile de combatere a dronelor, conectivitatea regională, protecția infrastructurii critice, libertatea și siguranța navigației, reziliența energetică și răspunsurile coordonate la amenințările hibride, în conformitate cu dreptul internațional, inclusiv cu Convenția Organizației Națiunilor Unite asupra dreptului mării (UNCLOS).

15. Condamnăm cu fermitate ocuparea și militarizarea ilegală a Centralei Nucleare Zaporijjia de către Rusia, care continuă să submineze securitatea nucleară și să încalce Cei Șapte Piloni Indispensabili ai Securității și Siguranței Nucleare și cele Cinci Principii privind asigurarea securității și siguranței la Centrala Nucleară Zaporijjia, documente stabilite la nivelul ale Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Reiterăm solicitarea ca Rusia să retragă imediat tot personalul militar și orice alt personal neautorizat din incinta centralei și să redea controlul acesteia Ucrainei.

16. Condamnăm cu fermitate utilizarea sistematică de către Rusia a substanțelor chimice periculoase împotriva Ucrainei, cu încălcarea Convenției privind Armele Chimice. Reafirmăm că asigurarea răspunderii depline pentru aceste acțiuni rămâne o prioritate. Sprijinim eforturile desfășurate în cadrul Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC/OPCW) în vederea investigării incidentelor care implică utilizarea substanțelor chimice periculoase și a atribuirii responsabilității pentru utilizarea acestora.

17. Ne reafirmăm disponibilitatea de a contribui activ la redresarea și reconstrucția Ucrainei, la deminarea umanitară, refacerea mediului și reconstrucția comunităților afectate, în strânsă cooperare cu instituțiile financiare internaționale, organizațiile internaționale și sectorul privat. Recunoaștem contribuția importantă pe care veteranii ucraineni o vor avea la redresarea și dezvoltarea pe termen lung a Ucrainei.

18. Recunoaștem că războiul de agresiune al Federației Ruse este însoțit de activități hibride sistematice îndreptate împotriva Ucrainei și a statelor din Europa de Sud-Est. Ne angajăm să consolidăm cooperarea în combaterea amenințărilor cibernetice, a manipulării și ingerințelor informaționale străine (FIMI), a campaniilor de dezinformare și a altor activități ostile care urmăresc subminarea instituțiilor democratice, a încrederii publice, a stabilității regionale și a procesului de integrare europeană.

19. Recunoaștem că parcursul de aderare la Uniunea Europeană creează noi oportunități pentru aprofundarea cooperării noastre practice. Ne reafirmăm angajamentul de a consolida statul de drept, respectarea drepturilor omului și guvernanța democratică, cooperarea regională, reziliența, conectivitatea și diversificarea surselor de energie, pentru a răspunde provocărilor actuale și pentru a contribui la o pace durabilă, stabilitate și prosperitate în regiunea noastră și în întreaga Europă.

20. Convenim să continuăm dialogul politic și coordonarea periodică la toate nivelurile, în vederea consolidării cooperării regionale, și reafirmăm că o Europă sigură, liberă, pașnică și prosperă nu este posibilă fără o Ucraină sigură, liberă, pașnică și prosperă. Rămânem pe deplin angajați în sprijinirea acestui obiectiv", se mai arată în textul acesteia.