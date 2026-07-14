Primele mărturii ale soției pasagerului tras pe jumătate în afara avionului Ryanair. Cum se simte acum bărbatul

Fereastra unui avion. Sursa foto: Agerpres

Soția pasagerului care a fost tras pe jumătate în afara unui avion Ryanair, după spargerea unui hublou în timpul zborului, a povestit pentru prima dată cum s-a produs incidentul și cum se simte, acum, bărbatul.

Soţia pasagerului grav rănit în urma unui incident dramatic petrecut la bordul unei aeronave Ryanair care decolase din Grecia şi se îndrepta spre Germania a descris, pentru prima dată, împrejurările în care soţul ei a fost la un pas de a fi aspirat afară din avion prin hublou după spargerea accidentală a unui geam.

Bărbatul, în stare gravă la spital

Bărbatul în vârstă de 61 de ani, cetăţean sârb, se află în continuare internat în spital. El a suferit leziuni fizice grave şi traume psihologice în urma zborului de vineri din Salonic spre oraşul bavarez Memmingen, a declarat pentru postul public de televiziune grec ERT soţia sa, citată marţi de agenţia de presă DPA.

Cum a fost salvat sârbul

„Soţul meu stătea chiar lângă fereastră. Din fericire, avea centura de siguranţă - centura i-a salvat viaţa”, a povestit Svetlana Maximovic în interviul difuzat luni seara.

Ea a descris cum a reuşit, alături de alţi pasageri, să-l tragă pe soţul ei înapoi în interior.

Bărbatul a fost aspirat pe jumătate în afara avionului, suferind leziuni la gât şi la umăr, precum şi arsuri. El poartă acum un guler cervical şi este încă în stare de şoc, a declarat soţia lui.

Ce a provocat incidentul

Potrivit unui consultant tehnic în aviaţie angajat de familia victimei, o piesă de la unul dintre motoarele aeronavei s-ar fi desprins şi ar fi lovit şi spart geamul. Decompresia rapidă rezultată a creat o puternică forţă de aspiraţie, care a tras temporar partea superioară a corpului pasagerului în afara aeronavei, a relatat ERT.

Autoritatea greacă pentru investigarea accidentelor aeriene şi feroviare şi consultantul angajat de familie examinează în prezent aeronava, a precizat postul de televiziune.

De ce au fost pasagerii, totuși, „norocoși”

Expertul în aviaţie şi pilotul Grigoris Konstantelos a declarat anterior pentru ERT că bănuieşte o succesiune similară de evenimente. El a afirmat că pasagerii au avut noroc că incidentul s-a produs la scurt timp după decolare, întrucât o diferenţă mai mare de presiune la altitudinea de croazieră ar fi putut provoca o decompresie mult mai violentă, cu potenţial exploziv.

Incidentul de vineri a stârnit panică la bordul avionului. Pilotul a întors aeronava şi a aterizat pe aeroportul de plecare, la scurt timp după decolare. Pasagerul rănit a fost transportat de serviciile de urgenţă la un spital din Salonic, potrivit Agerpres.

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