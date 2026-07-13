Ce ar face Adrian Negrescu pentru a salva economia României, dacă ar fi numit premier

Analistul economic Adrian Negrescu a fost invitat luni în cadrul emisiunii "Totul despre bani". Foto: Agerpres

Analistul economic Adrian Negrescu a spus ce ar face pentru a salva economia României, dacă ar fi numit premier.

Analistul economic Adrian Negrescu, invitat luni în cadrul emisiunii "Totul despre bani", a vorbit despre principalele măsuri care ar trebui luate urgent după învestirea unui nou Guvern.

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"Care sunt cele mai importante măsuri care ar trebui luate urgent după învestirea unui nou Executiv?", l-a întrebat Mihai Ciobanu pe Adrian Negrescu.

"În primul rând, eu m-aș duce pe topul principal al contribuitorilor la bugetul de stat și i-aș lua pe primii cinci. I-aș chema la Palatul Victoria să stau de vorbă cu ei și acolo veți vedea că sunt firme din sectorul energiei, firme din sectorul tutunului, firme din domenii diverse care contribuie cu zeci de miliarde de lei în momentul de față la bugetul de stat. I-aș întreba în primul rând pe ei ce e de făcut pentru a reporni economia, pentru a reporni consumul, pentru a reporni activitatea multor sectoare acolo unde vedem această încetinire economică.

Adrian Negrescu: M-aș uita în primul rând la cauzele situații în care ne aflăm

Pe de altă parte, cred că m-aș uita în primul rând la cauzele situații în care ne aflăm. Principala cauză o reprezintă scumpirea utilităților: energie, gaze, carburanți, apă. Din punctul meu de vedere, acolo trebuie intervenit pe cale administrativă pentru că cel puțin în sectorul energiei electrice și al gazelor noi ne producem mare parte din consum cu firme de stat românești, nu cu firme private. Cred că viitorul guvern, viitorul ministru al Economiei, ar trebui să se ducă la companiile respective să vadă dacă într-adevăr în politica lor de preț nu există niște anomalii care generează aceste scumpiri în lanț.

Îmi aduc minte de scumpirea de peste 60% a prețului energiei, practicată de Hidroelectrica anul trecut, care a dat peste cap inflația din România și a dus ca toți ceilalți să scumpească prețul energiei de la o zi la alta. Altfel spus, să vedem cum putem să producem mai ieftin energie și gaze în așa fel încât firmele românești, populația, să aibă acces la niște utilități mai ieftine. De acolo pleacă totul, de la bazele producției.

"Trebuie să ne uităm cu foarte mare atenție și în zona taxelor pe muncă"

Pe de altă parte, cred că trebuie să ne uităm cu foarte mare atenție și în zona taxelor pe muncă pentru că în momentul de față mai mult de jumătate din salariul pe care noi îl câștigăm se duce sub formă de taxe și impozite către statul român, incluzând aici și TVA-ul, și accizele pe care le plătim la produsele achiziționate zi de zi.

Cred că trebuie udneva să găsim o soluție ca măcar veniturile mici să beneficieze de niște compensări, de niște scutiri de taxe sau să încercăm măcar să ajutăm familiile cu copii, cele care din punctul meu de vedere în momentul de față sunt cele mai afectate de inflație și de scăderea asta a economiei.

Adrian Negrescu: În orizontul următorilor 7 ani vor ieși la pensie aproximativ 1,3 milioane de oameni. Va fi o bombă socială

Trebuie să găsim soluții ca familiile cu 1-2-3 copii - nu doar cele care au mai mult de 3 copii - să primească un ajutor din punct de vedere fiscal, măcar să le deducem o parte din cheltuielile pe care le fac cu grădinița, cu cumpărăturile absolut necesare, cu școala, cu absolut tot ceea ce ține de viața de zi cu zi, în așa fel încât să le facem curaj românilor să dea naștere unor copii.

Gândiți-vă că în orizontul următorilor 7 ani vor ieși la pensie aproximativ 1,3 milioane de oameni. Va fi o bombă socială. Noi dacă nu încercăm să creștem natalitatea s-ar putea ca peste 10-15 ani de acum încolo, cum ne spunea și INS acum două zile, să nu mai aibă cine să muncească în România", a declarat Adrian Negrescu.