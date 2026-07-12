Pilotul român Adrian Rus-Sinner a murit într-un accident într-o competiție de motociclism

Foto: Facebook Adrian Rus

Adrian Rus-Sinner, pilot și vlogger, și-a pierdut viața în cadrul etapei Alpe Adria International Motorcycle Championship de la Brno, din Cehia.

Anunțul decesului pilotului Adrian Rus-Sinner a fost făcut pe Facebook de George Dina, un apropiat al acestuia și de asemenea pilot.

„Astăzi nu ne luăm rămas-bun doar de la un pilot, ci de la un om cu adevărat extraordinar.

Îmi voi aminti mereu că tu ai fost primul care mi-a dat o gumă slick Michelin la Transilvania MotorRing și, odată cu ea, câteva sfaturi foarte bune despre cum să abordez circuitul. A fost unul dintre acele gesturi mici care spun foarte multe despre un om.

De fiecare dată când ne întâlneam la curse, aveam un subiect diferit de discutat. Mereu era ceva nou de învățat, ceva interesant de împărtășit. Aveai o pasiune nebună pentru motociclism, o pasiune pe care am admirat-o și respectat-o întotdeauna.

Ai fost un competitor adevărat, un om care nu s-a dat niciodată înapoi. Ai avut felul tău unic de a merge înainte prin toate problemele care apăreau. Ai fost un luptător, un perseverent și un exemplu de determinare.

Ai reușit să fii dedicat în totalitate motociclismului viteză, în timp ce erai și un artist admirat, dar și un IT-ist de un nivel impresionant. Și, cu toate acestea, ai rămas unul dintre cei mai rapizi piloți, respectat de întregul paddock.

Pentru mine, asta este definiția unui om extraordinar.

Așa ai plecat dintre noi. Așa vei rămâne în amintirea noastră.

Îmi place să cred că acolo unde ai ajuns te așteaptă motocicleta la care ai visat mereu și că ești, în sfârșit, full gas înainte, fericit.

Rest in peace, brother of speed“, a scris George Dina pe Facebook.

Potrivit informațiilor, pilotul austriac Steinmayr a fost nevoit să oprească pe pistă, imediat după start, din cauza unei probleme tehnice.

La scurt timp, el a fost lovit din plin de motocicleta lui Adrian Rus-Sinner, care venea din spatele plutonului și nu a avut suficient timp pentru a evita coliziunea.