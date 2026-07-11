O femeie din Buzău a murit de la un covrig

Agerpres

Tragedie la Buzău: O femeie a murit de la un covrig.

O femeie în vârstă de 64 de ani a murit după ce s-a înecat cu o bucată de covrig, în timp ce se afla în mașină cu soțul său. Polițiștii locali au intervenit imediat și au încercat să îi salveze viața. Au aplicat manevra Heimlich, dar victima nu a mai putut fi salvată.

Tragedia s-a petrecut vineri, pe strada Căpșunelor din municipiul Buzău. Femeia, din comuna Mărăcineni, mânca un covrig în autoturism când o bucată de aliment i-a blocat căile respiratorii. Disperat, soțul a coborât din mașină și a cerut ajutorul trecătorilor. A apelat, în același timp, numărul unic de urgență 112. Agenții au intervenit imediat și au încercat să îi elibereze căile respiratorii.

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La locul incidentului a ajuns și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță. Cadrele medicale au găsit-o pe femeie în stare de inconștiență și au continuat manevrele de resuscitare, însă aceasta a decedat la scurt timp.

Manevra Heimlich poate face diferența între viață și moarte

Manevra Heimlich este o tehnică de prim ajutor folosită pentru a salva o persoană care se sufocă din cauza unui corp străin (cum ar fi o bucată de mâncare) care blochează complet căile respiratorii. Constă în aplicarea unor compresii abdominale rapide și energice, cu scopul de a crea o presiune suficient de mare în plămâni pentru a expulza obiectul care blochează traheea.



Manevra Heimlich se folosește doar dacă persoana nu poate vorbi, nu poate tuși, nu poate respira, își duce mâinile la gât (semnul clasic al sufocării) și începe să se învinețească. Dacă persoana încă poate tuși sau vorbi, este recomandat să fie încurajată să tușească, fără a i se aplica imediat manevra.

Cum se face?



Te poziționezi în spatele victimei. Îți înfășori brațele în jurul taliei. Strângi un pumn și îl așezi deasupra buricului, sub stern. Cu cealaltă mână apuci pumnul și aplici împingeri scurte și puternice spre interior și în sus, până când corpul străin este eliminat. Primele 2-3 minute sunt importante. Dacă obstrucția nu este înlăturată rapid, creierul începe să sufere din lipsa oxigenului. După aproximativ 4-6 minute, riscul de leziuni cerebrale ireversibile și deces crește semnificativ.

Când nu se aplică?



La sugarii sub un an (la ei se folosesc lovituri între omoplați și compresii toracice, nu manevra Heimlich).

La persoanele inconștiente. În acest caz se sună imediat la 112 și se începe resuscitarea cardio-respiratorie (RCP), conform indicațiilor operatorului sau pregătirii celui care acordă primul ajutor. Este o manevră care poate salva vieți, însă trebuie aplicată doar în cazul unei obstrucții complete a căilor respiratorii și, dacă este posibil, de o persoană instruită în acordarea primului ajutor.