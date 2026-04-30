DCNews Stiri Elev de 7 ani, erou în sala de clasă: și-a salvat colegul de la sufocare după o lecție învățată la grădiniță
Data actualizării: 13:32 30 Apr 2026 | Data publicării: 13:32 30 Apr 2026

Elev de 7 ani, erou în sala de clasă: și-a salvat colegul de la sufocare după o lecție învățată la grădiniță
Autor: Alexandra Curtache

elev erou Elev de 7 ani, erou în sala de clasă: și-a salvat colegul de la sufocare după o lecție învățată la grădiniță / Foto: captură NBC video Youtube

Un elev de clasa întâi din North Providence a devenit erou după ce și-a salvat colegul care se sufoca în timpul mesei, aplicând manevra Heimlich pe care o învățase la grădiniță.

Incidentul a avut loc pe 9 aprilie, la Școala Primară Stephen Olney, unde Sameer Santana, în vârstă de doar 7 ani, a intervenit rapid pentru a-și ajuta colegul, Jabril Brewster, care se sufoca cu o bucată de măr. Gestul său prompt a prevenit o posibilă tragedie și a atras aprecierea comunității locale.

A observat pericolul și a acționat imediat

Sameer Santana lua prânzul alături de colegii săi când a observat că Jabril nu mai putea respira. În timp ce profesoara le-a cerut elevilor să rămână pe locuri și a solicitat ajutor, băiatul nu a ezitat și a decis să intervină.

Fără să aștepte intervenția unui adult, Sameer a aplicat manevra Heimlich, reușind să disloce bucata de măr care îi bloca respirația colegului său.

„Știam ce trebuie să fac”

Copilul a explicat ulterior că a reacționat instinctiv, bazându-se pe o lecție învățată în grădiniță.

„Am fost atent, așa că mi-am amintit. Știam ce trebuie să fac. Am aplicat manevra Heimlich exact așa cum m-au învățat, iar mărul a ieșit imediat”, a spus Sameer conform People.

Mama, emoționată până la lacrimi

Mama băiatului, Ciara Santana, a aflat despre incident printr-un apel telefonic de la școală. Aceasta a declarat că nu știa că fiul ei învățase această tehnică de prim ajutor.

„Sunt incredibil de mândră de gestul și curajul lui, știind că a intervenit activ în loc să rămână un simplu spectator”, a spus ea, vizibil emoționată.

Recunoaștere oficială pentru gestul de curaj

Fapta lui Sameer Santana a fost marcată printr-un eveniment special organizat pe 28 aprilie la școală. La ceremonie au participat autorități locale, inclusiv primarul Charlie Lombardi, precum și reprezentanți ai pompierilor și poliției.

„Este atât de important ca toată lumea să știe ce a făcut acest copil și ce reprezintă el. Sperăm că exemplul său îi va inspira și pe alți elevi”, a declarat edilul.

Copilul este un exemplu despre importanța educației pentru situații de urgență.

Cazul demonstrează cât de importantă este educația timpurie în acordarea primului ajutor. Intervenția rapidă a unui copil de doar 7 ani a făcut diferența dintre viață și moarte, transformând o lecție de grădiniță într-un gest salvator.

