€ 5.1004
|
$ 4.3595
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1004
|
$ 4.3595
 
DCNews Stiri Pentru Ilie Bolojan, moțiunea de cenzură nu e capăt de drum: Ce spune despre candidatura la prezidențiale
Data publicării: 23:09 29 Apr 2026

Pentru Ilie Bolojan, moțiunea de cenzură nu e capăt de drum: Ce spune despre candidatura la prezidențiale
Autor: Roxana Neagu

ilie bolojan nicusor dan Premierul României, Ilie Bolojan (stânga), dându-i mâna președintelui României, Nicușor Dan (dreapta). Sursa foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan nu pleacă pe ușa din spate din politică, dacă votul Parlamentului îl va da afară din Guvernul pe care-l conduce.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat la TVR 1 dacă ia în calcul o candidatură la funcţia de preşedinte al României la alegerile viitoare.

"Am fost 20 de ani un om de executiv. Am încercat să fac ce ţine de mine ca primar în Oradea, să creez condiţii pentru ca oraşul urmează să se schimbe. Am încercat asta şi la Consiliul Judeţean Bihor şi cred că o comunitate se schimbă puternic din poziţii de executiv. Sigur, niciun executiv nu poate să facă de unul singur lucrurile. Îţi trebuie echipe puternice, îţi trebuie echipe competente, îţi trebuie un sprijin parlamentar, de exemplu, dacă eşti premier, îţi trebuie parteneriate cu toate instituţiile de care depinzi, pentru că vedeţi dacă ai acţiuni predictibile într-o anumită zonă sau nepredictibile, unele lucruri le poţi face într-un fel sau în alt fel, le poţi face mai bine sau mai prost şi la un moment dat pentru mine, având în vedere aceşti ani care am fost în serviciul public, este foarte important să respect voturile care mi s-au dat şi voi rămâne în orice situaţie un om activ, un om care va lupta să facă ceea ce trebuie pentru România. Nu contează poziţia în care eşti, contează să faci ceea ce trebuie, iar dacă ocupi o poziţie, e bine să ţi-o exerciţi aşa cum este nevoie ca să obţii rezultate", a spus Ilie Bolojan.

De ce nu a candidat Ilie Bolojan la președinție: Am respectat înțelegerile

El a adăugat că dacă ar fi dorit să fie în această poziţie, ar fi putut candida "când a fost oportunitatea": ”Dacă aş fi dorit să fiu într-o poziţie, aş fi putut, probabil, să candidez când a fost oportunitatea, dar consider că am făcut ceea ce a fost nevoie în contextul dat, am respectat înţelegerile şi cred că nu poziţia în care eşti este problema, ci acolo unde eşti să faci ceea ce trebuie". 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Pentru Ilie Bolojan, moțiunea de cenzură nu e capăt de drum: Ce spune despre candidatura la prezidențiale
Publicat acum 22 minute
Nicușor Dan, mediator în prăbușirea Guvernului. Ilie Bolojan: Cu oameni cu alte interese e foarte greu
Publicat acum 32 minute
Ilie Bolojan anunță "un pol de modernizare" dacă pică la moțiune: Putem să fim într-o guvernare
Publicat acum 38 minute
Marea Britanie expulzează un diplomat rus și îl convoacă pe ambasador, pe fondul tensiunilor dintre cele două țări
Publicat acum 46 minute
Ilie Bolojan îi preia retorica lui Emil Boc. Provocarea momentului pentru cei care ”demolează” Guvernul
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 32 minute
Corlățean a pierdut funcția de Secretar general adjunct al Consiliului Europei: Am avut sprijinul chiar și al Oanei Țoiu (ai mei, rog nu vă enervați, ăsta e adevărul)
Publicat acum 11 ore si 27 minute
Care erau prețurile la clinica unde Valentina a făcut un lifting facial și apoi a murit
Publicat acum 15 ore si 28 minute
UPDATE: CCR a anulat numirile de la TVR și Radio România. Parlamentul reia procedura pentru noile conduceri
Publicat acum 14 ore si 41 minute
Horoscop 29 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 15 ore si 16 minute
Ce i-a spus Trump regelui Charles în fața tuturor și cum a reacționat monarhul la momentul neașteptat
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close