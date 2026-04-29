DCNews Politica Nicușor Dan, mediator în prăbușirea Guvernului. Ilie Bolojan: Cu oameni cu alte interese e foarte greu
Data publicării: 22:55 29 Apr 2026

Nicușor Dan, mediator în prăbușirea Guvernului. Ilie Bolojan: Cu oameni cu alte interese e foarte greu
Autor: Iulia Horovei

ilie bolojan premier guvern Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a comentat decizia președintelui Nicușor Dan de a-și asuma responsabilitatea de mediator în contextul actualei crize politice.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri seară, referindu-se la poziţia de mediator pe care şi-a asumat-o preşedintele Nicuşor Dan în contextul crizei politice, că atunci când discuţi cu oameni care au „alte interese”, este foarte greu să ai rezultate.

Aștepta Ilie Bolojan o altfel de abordare a lui Nicușor Dan?

Şeful Guvernului a fost întrebat, la TVR 1, dacă a simţit nevoia ca preşedintele Nicuşor Dan să se pronunţe mai ferm pentru stabilitate politică.

Mi-e greu să spun dacă o intervenţie într-o formă sau altă ar fi putut să aplaneze anumite lucruri, să schimbe comportamente. Ştiţi, întotdeauna o acţiune are rezultate dacă şi cei asupra cărora se exercită acţiunea răspund la acei stimuli. Deci, cu oameni raţionali poţi să vorbeşti, poţi să ai un dialog, pentru că se presupune că sunt oameni de onoare, că respectă înţelegerile, că înţeleg mizele problemei şi dacă vii cu nişte argumente raţionale, chiar reacţionează la ele. Asta merge cu astfel de oameni.

Cu oameni care au alte interese, cu oameni care nu respectă partenerii, cu oameni care nu respectă înţelegerile, cu oameni care spun una şi fac alta e foarte greu să ai rezultate cu acţiuni raţionale şi logice”, a spus premierul.

Bolojan, despre poziția de mediator a președintelui

Ilie Bolojan a arătat că modul în care şeful statului îşi exercită responsabilităţile ţine, la fel ca în cazul oricărei alte persoane, de stilul său şi de constrângerile instituţionale pe care le are.

„Modul în care preşedintele României, modul în care prim-ministrul României sau orice fel de om care are o răspundere caută să-şi exercită responsabilităţile, ţine de stilul fiecăruia, de constrâgerile instituţionale pe care le are, de situaţia în care se găseşte şi aceste lucruri le face fiecare aşa cum consideră de cuviinţă. 

Eu am încercat în acest mandat, şi asta încerc cât timp sunt premierul României, să exercit această mare responsabilitate şi mare onoare pentru mine în aşa fel încât să ştiu că în fiecare zi am făcut maxim posibil în condiţiile date că atunci, ştiţi, când nu mai sunt pe funcţie, (...) e foarte important să ai confortul că atunci când te întâlneşti cu vecinii tăi, cu prietenii tăi, să stai cu fruntea sus să ştii că ai făcut nu ceea ce dă bine, ci ceea ce trebuie. Pentru că în timp lucrurile se vor vedea", a mai spus Ilie Bolojan, citat de Agerpres.

