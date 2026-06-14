Susține sau nu UDMR Guvernul Veștea? Mesajul lui Kelemen Hunor

Kelemen Hunor, președintele UDMR. Sursa foto: Agerpres

Kelemen Hunor a reacționat după ce Adrian Veștea a fost desemnat pentru funcția de prim-ministru. Liderul UDMR susține că partidul va analiza propunerile premierului desemnat înainte de a lua o decizie privind susținerea viitorului cabinet.

Kelemen Hunor afirmă că UDMR este dispusă să participe la negocieri și că va lua o decizie după prezentarea formulei de guvernare.

„În ultimele săptămâni, lecția este clară: guvernarea este posibilă doar cu o majoritate parlamentară stabilă, cu un program clar și cu decizii responsabile.

Eugen Tomac a returnat mandatul de formare a guvernului, după ce a devenit evident că nu există majoritatea necesară pentru învestirea cabinetului.

Președintele statului l-a desemnat acum pe Adrian Veștea, politician al Partidului Național Liberal, fost ministru al dezvoltării, ca premier. Modul acestei desemnări ridică însă întrebări: se poate începe construirea guvernului prin ocolirea realităților parlamentare și politice, în timp ce abia după desemnare trebuie clarificat dacă există sprijin parlamentar în spatele ei și cum se raportează la aceasta Partidul Național Liberal?

Dacă premierul desemnat ne invită la discuții, vom asculta în mod firesc propunerile sale, așa cum am făcut și în cazul lui Eugen Tomac. Aceasta este o atitudine corectă și responsabilă. Când vom ști cu ce majoritate parlamentară, cu ce program de guvernare și cu ce miniștri se lucrează, atunci vom putea lua o decizie responsabilă privind poziția UDMR.

Oamenii așteaptă pe bună dreptate ca, după o perioadă prelungită de incertitudine politică, România să aibă un guvern funcțional. În zilele următoare trebuie clarificate condițiile pentru acest lucru”, a scris Kelemen Hunor pe pagina de Facebook.

Amintim că președintele Nicușor Dan l-a desemnat astăzi pe Adrian Veştea pentru funcția de premier.

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