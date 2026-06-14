Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Politica Partide politice USR critică desemnarea lui Adrian Veştea şi anunţă Comitet Politic pentru formalizarea deciziei de nesusţinere. Dominic Fritz a făcut anunţul

USR critică desemnarea lui Adrian Veştea şi anunţă Comitet Politic pentru formalizarea deciziei de nesusţinere. Dominic Fritz a făcut anunţul

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 14 Iun 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
usr-fritz_18110100
USR. FOTO: Agerpres

USR a anunţat decizia luată de Biroul Naţional în ceea ce priveşte susţinerea Guvernului Veştea.

"Rezoluția Biroului Național USR adoptată în unanimitate astăzi, 14 iunie 2026

1. USR ia act de nominalizarea lui Adrian Veștea și de faptul că nu am fost anunțați de această decizie înainte.

2. Le datorăm claritate votanților noștri. Vom rămâne consecvenți cu decizia noastră de a nu mai forma un guvern cu PSD.

3. Un guvern care livrează rezultate pentru cetățeni nu se poate naște din trădarea propriului partid. Noi nu vom trăda speranțele și încrederea alegătorilor noștri. Vom convoca un Comitet Politic pentru a lua o decizie formală în privința Guvernului Veștea.

4. Constatăm cu amărăciune că, în urma crizei politice provocate de PSD și AUR, tocmai forțele politice care sunt angajate fără echivoc pentru democrație și reformă sunt cele dinamitate și excluse din guvernarea țării.

5. Rezultatul guvernării Ciucă-Ciolacu au fost o inflație-record și creșterea extremismului. O guvernare Ciucă-Ciolacu sub alte nume nu poate avea alt rezultat decât o amplificare a valului extremist și o înrăutățire a nivelului de trai pentru români. Ne vom opune cu toată forța noastră la așa ceva.

6. USR consideră absolut necesară formarea oficială a unui pol reformist și pro-democrație care să reprezinte cetățenii cu opțiuni reformiste și pentru o societate corectă și deschisă. Acel pol se va opune atât extremismului, cât și unui stat corupt, azi și în anii care vor urma. Doar în jurul acestui pol se poate forma un guvern care să mențină direcția reformistă și a democrației și care să livreze rezultate așa cum au făcut-o miniștrii USR în ultimul an", a transmis Dominic Fritz pe Facebook. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

usr
adrian vestea
dominic fritz
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Partide politice
Citește mai multe din Partide politice

Parteneri
Cele mai citite știri
x close