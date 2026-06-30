Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Politica Partide politice "Laura Codruţa Kovesi, următorul preşedinte dacă AUR reuşeşte demiterea lui Nicuşor Dan". Elena Udrea, întrebare despre George Simion

"Laura Codruţa Kovesi, următorul preşedinte dacă AUR reuşeşte demiterea lui Nicuşor Dan". Elena Udrea, întrebare despre George Simion

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 30 Iun 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
kovesi-inculpare_96698700
Laura Codruța Kovesi FOTO AGERPRES

Elena Udrea anunţă că Laura Codruţa Kovesi va fi următorul preşedinte al României, dacă AUR reuşeşte în demersul de a-l suspenda şi apoi demite pe preşedintele Nicuşor Dan.

George Simion a anunţat marţi că AUR va porni demersurile pentru suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan. În acelaşi mesaj, preşedintele AUR i-a cerut preşedintelui să desemneze un premier. 

Elena Udrea spune că social-democraţii prelungesc criza politică prin refuzul de a discuta cu AUR despre o susţinere majoritară în Parlament, dar şi că următorul preşedinte al României poate fi Laura Codruţa Kovesi. Astfel, aceasta vine şi cu o întrebare despre George Simion. 

"Bolojan nu vrea să plece de la Guvern!!! 

Tot aud inepția asta! Cum adică nu vrea? El nu a vrut nici să treacă moțiunea în Parlament și, totuși a trecut! Deci nu de voia sau ne voia lui Bolojan se încurcă ceilalți în a face un guvern nou și astfel, să îl trimită acasă pe Bolojan ci, de propria neputința! 

Dragilor, sunteți praf! Ați făcut un plan așa de prost, încât va împachetează gruparea din spatele lui Bolojan în propriile voastre ițe! 

Cu tâmpenia asta ca nu discutați cu AUR pentru a avea sustinere majoritară în Parlament, cu care ați dat totuși jos Guvernul Bolojan, nu faceți decât să prelungiți criza politică, sa expuneți România la un dezastru economic și, să vă enervați și proprii susținători. 

Iar dacă Simion chiar reușește suspendarea lui Nicușor Dan, următorul Președinte este Kovesi! 

Sigur, întrebarea este ce și al cui joc îl face Simion, în cazul ăsta?!", a scris Elena Udrea pe Facebook. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
laura codruta kovesi
ilie bolojan
elena udrea
george simion
aur
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Partide politice
Citește mai multe din Partide politice
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close