"Laura Codruţa Kovesi, următorul preşedinte dacă AUR reuşeşte demiterea lui Nicuşor Dan". Elena Udrea, întrebare despre George Simion

Laura Codruța Kovesi FOTO AGERPRES

Elena Udrea anunţă că Laura Codruţa Kovesi va fi următorul preşedinte al României, dacă AUR reuşeşte în demersul de a-l suspenda şi apoi demite pe preşedintele Nicuşor Dan.

George Simion a anunţat marţi că AUR va porni demersurile pentru suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan. În acelaşi mesaj, preşedintele AUR i-a cerut preşedintelui să desemneze un premier.

Elena Udrea spune că social-democraţii prelungesc criza politică prin refuzul de a discuta cu AUR despre o susţinere majoritară în Parlament, dar şi că următorul preşedinte al României poate fi Laura Codruţa Kovesi. Astfel, aceasta vine şi cu o întrebare despre George Simion.

"Bolojan nu vrea să plece de la Guvern!!!

Tot aud inepția asta! Cum adică nu vrea? El nu a vrut nici să treacă moțiunea în Parlament și, totuși a trecut! Deci nu de voia sau ne voia lui Bolojan se încurcă ceilalți în a face un guvern nou și astfel, să îl trimită acasă pe Bolojan ci, de propria neputința!

Dragilor, sunteți praf! Ați făcut un plan așa de prost, încât va împachetează gruparea din spatele lui Bolojan în propriile voastre ițe!

Cu tâmpenia asta ca nu discutați cu AUR pentru a avea sustinere majoritară în Parlament, cu care ați dat totuși jos Guvernul Bolojan, nu faceți decât să prelungiți criza politică, sa expuneți România la un dezastru economic și, să vă enervați și proprii susținători.

Iar dacă Simion chiar reușește suspendarea lui Nicușor Dan, următorul Președinte este Kovesi!

Sigur, întrebarea este ce și al cui joc îl face Simion, în cazul ăsta?!", a scris Elena Udrea pe Facebook.