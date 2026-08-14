Mircea Badea, răspuns la întrebarea lui Val Vâlcu despre influencerii lui Bolojan

Ilie Bolojan

Pornind de la editorialul jurnalistului Val Vâlcu „Ce ar fi spus influencerii lui Bolojan dacă la guvernare erau PSD și AUR când s-a tăiat curentul?”, a venit și Mircea Badea cu un răspuns.

Ziaristul Val Vâlcu a zis că Ilie Bolojan, rămânând la guvernare, a făcut indirect un serviciu PSD și AUR, pentru că actuala criză energetică și problemele de pe Dunăre se produc sub responsabilitatea sa politică. Jurnalistul și-a imaginat cum ar fi fost prezentată situația de presa și influencerii favorabili lui Ilie Bolojan dacă, în schimb, PSD și AUR s-ar fi aflat la Palatul Victoria. Citiți aici editorialul lui Val Vâlcu: https://www.dcnews.ro/ce-ar-fi-spus-influencerii-lui-bolojan-daca-la-guvernare-erau-psd-si-aur-cand-s-a-taiat-curentul_1075716.html

Pe de altă parte, Mircea Badea a avut și el un comentariu vizavi de întrebarea lui Val Vâlcu.

„Eu pun întrebarea mai simplu de atât. Ce ar fi spus influencerii lui Bolojan și ai USR-ului, adică haștagiștii, dacă în situația lui Dominic Fritz de la Timișoara nu era Fritz de la Timișoara? Dacă în locul lui Fritz era Olguța Vasilescu? Ia gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat în spațiul public!

Răspunsul e simplu: Ar fi zis... Ciuma roșie etc. Ce spun ei de obicei. Ei având o singură dimensiune de acțiune și de gândire: Nu au nuanțe și nicio complexitate și toată filosofia lor de existență publică și editorială este să moară PSD. Nu spun acest lucru critic. Încadrez obiectiv în felul în care comunică. Pentru nu ei nu există mai multe concepte. Există un singur concert și anume să moară PSD. Dacă-i întrebi care ar fi proiectul de țară ar fi... „să moară PSD!” Atât. Poate fi un proiect de țară. Nu știu. Deci răspunsul la întrebarea Ce ar fi spus influencerii lui Bolojan dacă la guvernare erau PSD și AUR... ar fi ce au zis în atâtea alte ocazii”, a zis Mircea Badea la emisiunea „În gura presei”.

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Curtea Constituțională a amânat pentru 17 august pronunțarea asupra sesizărilor formulate față de legea privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității.

Președintele Nicușor Dan arată în sesizarea pe această temă publicată pe site-ul Administrației Prezidențiale că, prin conținutul său normativ, Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității a fost adoptată cu încălcarea unor norme și principii constituționale.

Este criticată claritatea normativă și legalitatea sancțiunii, cu privire la sintagma „persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți”, regăsită în textul legii trimis spre promulgare președintelui.

„Cele două texte extind obligația de completare și depunere a declarațiilor de avere și de interese de la titularul funcției publice la 'soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți', sub sancțiunea contravențională prevăzută la articolul II punctul 21. Prima deficiență ține de claritatea normei: legea nu stabilește niciun criteriu obiectiv - durată, conviețuire, interdependență economică, asumare publică - pentru identificarea momentului de la care o relație afectivă devine relevantă juridic, lăsând persoanei vizate sarcina de a se autocalifica drept destinatar al obligației. Nu sunt reglementate nici ipoteza relației începute după numirea demnitarului, nici cea a încetării relației, nici situația relațiilor succesive. Sub aspectul previzibilității conduitei, aceasta contravine articolul 1 alineat (3) și alineat (5) din Constituție, care impun ca legea să fie clară și accesibilă, astfel încât destinatarul să își poată adapta comportamentul”, se arată în sesizare.

Social-democrații spun că sesizarea depusă de PNL și USR la Curtea Constituțională privind Legea Integrității pune în pericol 771 de milioane de euro din banii europeni pentru a-l favoriza pe Dominic Fritz.

„PSD condamnă acţiunea scandaloasă a USR şi PNL: au blocat 771 de milioane de euro din banii europeni ai României pentru a-l scăpa pe condamnatul Dominic Fritz. PSD denunţă acţiunea comună a USR şi PNL de a suspenda 771 de milioane de euro din fondurile destinate României. Totul în tentativa de a salva un preşedinte de partid de sancţiunile legale, după ce acesta a fost condamnat definitiv pentru conflict de interese. Ani la rând, USR şi PNL au cerut toleranţă zero în materie de integritate. Au construit cariere politice spunând că nimeni nu este mai presus de lege şi că hotărârile definitive trebuie respectate. Astăzi, când regulile îi privesc pe proprii lideri, acelaşi principiu pare negociabil. Integritatea nu mai este prezentată ca o valoare, ci ca o problemă care trebuie rezolvată", se arată într-un comunicat de presă al PSD.

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