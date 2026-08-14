Accident grav pe A0, în zona Ciorogârla. Trafic blocat după ce o mașină a fost strivită între două TIR-uri / video

Un accident rutier grav s-a produs vineri pe autostrada A0 Centura București, în zona localității Ciorogârla, județul Ilfov. În eveniment au fost implicate un autoturism și două ansambluri rutiere, iar două persoane au fost rănite.

Circulația a fost oprită temporar pentru intervenția echipajelor de urgență și pentru desfășurarea cercetărilor la locul accidentului.

„ATENȚIE! TRAFIC BLOCAT PE AUTOSTRADA A0 Sud!

Traficul este blocat pe Autostrada A0 Sud, calea 1, km 97+500, ca urmare a unui accident rutier.

La fața locului intervin echipaje ale Poliției Române, SMURD și lucrători ai Secției Autostrăzi, care desfășoară activități pentru gestionarea situației și reluarea circulației în condiții de siguranță.

Recomandăm conducătorilor auto să manifeste prudență și să respecte indicațiile autorităților din teren”, transmite pe Facebook Direcția Regională de Drumuri și Poduri București.

Autoritățile au transmis primele informații oficiale despre accidentul produs pe autostrada de centură a Capitalei.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe autostrada A0 Centura București, la kilometrul 97+500 de metri, în zona localității Ciorogârla, județul Ilfov, a avut loc un accident rutier între două ansambluri rutiere și un autoturism, soldat cu rănirea a două persoane. Traficul rutier este oprit pentru a permite intervenția echipajelor specializate. Se estimează reluarea normală a circulației după ora 18:00”.

În accident au fost implicate un autoturism și cel puțin două camioane. La momentul apariției primelor informații, autoritățile nu au comunicat date oficiale despre numărul victimelor sau despre starea acestora.

Imagini de la fața locului. Mașina a ajuns prinsă între vehiculele de mare tonaj

O filmare realizată de un martor și distribuită pe Facebook arată autoturismul grav avariat între două vehicule de mare tonaj. În imagini se observă parbrizul spart și mai multe resturi de caroserie împrăștiate pe carosabil.

Mai multe persoane au coborât din mașinile aflate în coloană, în timp ce traficul era deja blocat în zona accidentului.

Echipajele de intervenție au fost mobilizate pentru acordarea primului ajutor, gestionarea situației și stabilirea circumstanțelor în care s-a produs impactul.

Trafic blocat pe A0, în zona Ciorogârla

Circulația a fost oprită pentru a permite intervenția echipajelor specializate. Autoritățile estimau reluarea normală a traficului după ora 18:00.

Zona în care s-a produs accidentul se află pe autostrada A0 Centura București, în apropierea localității Ciorogârla și a conexiunii cu A1, un sector important pentru traficul din jurul Capitalei.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.