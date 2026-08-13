Bălegar în remorci și lapte cu aracet în cisterne vor să aducă crescătorii de oi la un nou protest în București contra Guvernului: „Nu ne bagă în seamă!”

Imagine de la protestul oierilor din fața sediului ANSVSA

Crescătorii de oi din Botoşani spun că vor relua protestele pentru a determina Guvernul să intervină urgent pentru soluţionarea problemelor grave cu care se confruntă sectorul ovin din România.

Preşedintele Asociaţiei Moldoovis, Ionică Nechifor, atrage atenţia că fermierii din Botoşani, alături de colegii lor din întreaga ţară, se vor deplasa la Bucureşti cu remorci încărcate cu bălegar, însă şi cu cisterne cu lapte amestecat cu aracet. Este vorba despre un nou protest cu scopul de a determina Guvernul să intervină urgent în a soluţiona problemele majore cu care se confruntă oierii din România.

"Ducem utilaje, bălegar, lapte cu aracet, piei de oaie, coarne de oi"

"Reluăm demersurile, până le epuizăm. De data asta ducem utilaje, bălegar, lapte cu aracet, piei de oaie, coarne de oi. Ne pregătim din timp, pentru că nu ne bagă în seamă", a afirmat Ionică Nechifor, potrivit Agerpres.

Declaraţia este făcută cu o zi înainte de întâlnirea pe care crescătorii de ovine şi caprine din România o vor avea la Sibiu cu vicepremierul Tanczos Barna.

"Mâine ne întâlnim la Sibiu cu vice-prim-ministrul Barna. În funcţie de ce se discută acolo, vom lua o decizie. Am avut propunerea de a participa şi preşedintele ANSVSA , Alexandru Bociu, dar am refuzat prezenta acestuia. Dacă venea, nu ne prezentam noi. Prin urmare, domnul Barna a luat act de solicitarea noastră şi o să ne întâlnim fără preşedintele Bociu, care, în opinia noastră, nu mai prezintă nicio garanţie pentru oieri", a adăugat Ionică Nechifor.

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Revendicările oierilor

Crescătorii de oi cer Guvernului să stabilească şi să pună în aplicare un plan naţional clar pentru controlul şi eradicarea pestei micilor rumegătoare (PMR), cu obiective, termene şi criterii transparente de evaluare.

De asemenea, ei cer Guvernului să utilizeze toate instrumentele instituţionale pentru reluarea fluxurilor comerciale cu ovine, atât pe piaţa intra-comunitară, cât şi în relaţia cu ţările terţe.

Amintim că peste 5.000 de crescători de ovine și caprine au protestat, la finalul lunii iulie, în fața sediului ANSVSA și a Guvernului, pentru salvarea sectorului ovin din România.

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