Şoferul care a provocat accidentul de la Braşov va fi cercetat în stare de libertate

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Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov a anunţat că şoferul care a produs accidentul mortal de marţi seară din centrul municipiului va fi cercetat în stare de libertate

Şoferul maşinii care a intrat, marţi seara, în trei turişti aflaţi pe trotuar, în zona centrală a Braşovului, va fi cercetat în stare de libertate, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov.

Conform sursei citate, bărbatul, în vârstă de 50 de ani, este cercetat pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

"Se iau în calcul posibile cauze medicale, dar cercetările urmează să stabilească toate aspectele", au transmis reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov.

"În fapt, s-a reţinut că, în data de 11 august, în jurul orei 20:46, un bărbat în vârstă de 50 de ani a condus un autoturism pe o stradă din zona centrală a municipiului Braşov, apoi a pătruns pe trotuarul din dreapta sensului său de mers, unde a surprins şi accidentat trei persoane de sex masculin, dintre care două au decedat, respectiv un bărbat în vârstă de 25 de ani din municipiul Piatra Neamţ şi un cetăţean german de 34 de ani, iar cea de-a treia victimă, tot un cetăţean german, în vârstă de 31 de ani, a suferit vătămări corporale, fiind transportată la o unitate medicală", se arată într-un comunicat remis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov.

De asemenea, în urma accidentului rutier a rezultat şi vătămarea corporală a conducătorului autoturismului.

Reprezentanţii Spitalului Clinici Judeţean de Urgenţă (SCJU) Braşov au informat, miercuri, că şi şoferul care a produs accidentul a fost adus la UPU, unde a fost consultat şi i s-a recomandat internarea, dar a refuzat-o.

Analiza lui Titi Aur despre dinamica accidentului



Specialistul în conducere defensivă spune, însă, că e posibil să se fi întâmplat altceva înaintea presupusei crize de epilepsie, ceva care să fi fost chiar un factor declanşator.

"Dar eu cred, din ce puțină știință legată de partea medicală am, că acolo s-a întâmplat ceva înainte de a accelera el. Nu știu, s-a speriat, l-a lovit ceva, a trecut un pieton, a oprit unul lângă el, s-a întâmplat ceva. El a accelerat, a sărit peste sensul giratoriu și a făcut nenorocirea aceea, iar abia apoi s-a declanșat criza de epilepsie.

Deci eu nu cred că s-a declanșat întâi criza și din criză a început să accelereze. Eu cred că e mai probabil că a fost ceva înainte care l-a speriat, a avut un șoc și, da, după asta se poate declanșa și o criză, un atac de panică sau orice altă criză medicală. Așa cred eu. Este o supoziție, n-am nicio dovadă, dar așa cred eu că a fost ordinea cea mai probabilă", a mai declarat acesta.