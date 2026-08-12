Profesoară, bătută după ce a certat un băiat de 7 ani în excursie, la Predeal. Părinții, de 27 și 32 de ani, arestați pentru 30 de zile

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O excursie la Predeal s-a terminat cum nu se putea mai rău. O profesoară a fost bătută, iar părinții agresori arestați.

O profesoară a fost bătută de părinţii unui copil, în localitatea dâmboviţeană Pătroaia-Vale. În timpul incidentului alte două fete de 7, respectiv 8 ani au suferit leziuni. Agresorii au fost arestaţi preventiv, anunţă, miercuri, IPJ Dâmboviţa.

Profesoara l-a certat pe băiatul de 7 ani, în timpul excursiei la Predeal

"Cercetările efectuate au reliefat faptul că, în cursul zilei de 8 august a.c., în jurul orei 11:30, în timp ce s-ar fi aflat în localitatea Pătroaia-Vale, cei în cauză ar fi agresat fizic o femeie, de 48 de ani, pe fondul unei neînţelegeri între aceasta, în calitate de profesoară şi fiul celor doi, în calitate de elev. Totodată, în timpul conflictului, două minore, de 7 şi 8 ani, prezente la faţa locului, au suferit leziuni. De asemenea, prin faptele lor, cele două persoane ar fi tulburat ordinea şi liniştea publică", precizează IPJ Dâmboviţa.

Surse judiciare au declarat pentru Agerpres că incidentul a avut loc la întoarcerea dintr-o excursie la Predeal. Acolo copilul de opt ani a fost certat de profesoară dintr-un motiv minor, el a sunat acasă şi s-a plâns părinţilor, iar la întoarcerea din excursie, când au venit să îl ia, părinţii au agresat-o pe profesoară. Au lovit-o cu palmele şi pumnii, iar în timpul incidentului două fetiţe au fost împinse şi s-au lovit, suferind leziuni.

Părinții băiatului, de 27 și 32 de ani, arestați pentru 30 de zile

"La data de 10 august a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Găeşti, în urma cercetărilor efectuate sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Găeşti, au reţinut pentru 24 de ore, pe bază de ordonanţă, două persoane, respectiv o femeie, de 27 de ani şi un bărbat, de 32 de ani, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de lovirea sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice", mai anunţă IPJ Dâmboviţa.

Pe parcursul zilei de marţi, cei doi agresori au fost prezentaţi Judecătoriei Găeşti, pe numele lor fiind emise mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile.

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