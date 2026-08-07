Pericol pentru șoferii care merg spre mare. Obiectele periculoase găsite pe A2 i-au revoltat pe șoferi: „Manevre de la băieți” / foto

Foto: Agerpres

O situație care poate pune în pericol viețile șoferilor a fost semnalată pe Autostrada A2. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța anunță că, în ultima perioadă, pe partea carosabilă au fost găsite în mod repetat obiecte metalice confecționate artizanal.

Obiectele sunt ascuțite și pot ajunge sub roțile mașinilor. Potrivit administratorului drumului, acestea pot provoca explozii ale anvelopelor, pene de cauciuc și chiar imobilizarea vehiculelor. Mai grav este că autoritățile spun că, în unele situații, obiectele nu ar ajunge accidental pe șosea.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța a transmis un avertisment pentru șoferii care circulă pe Autostrada Soarelui.

„În ultima perioadă, pe Autostrada A2 au fost identificate, în mod repetat, pe partea carosabilă, obiecte metalice confecționate artizanal. Acestea reprezintă un pericol pentru participanții la trafic, putând provoca explozii ale anvelopelor, pene de cauciuc și imobilizarea vehiculelor.

Echipele DRDP Constanța intervin permanent pentru îndepărtarea acestor obiecte, astfel încât traficul să se desfășoare în condiții de siguranță.

În cele mai multe cazuri, obiectele provin din încărcături neasigurate corespunzător, în special de la vehicule care transportă fier vechi sau alte materiale metalice. Din păcate, au fost constatate și situații în care persoane rău intenționate confecționează și aruncă în mod deliberat astfel de obiecte pe partea carosabilă, punând în pericol siguranța tuturor participanților la trafic”, scrie DRDP Constanța pe pagina de Facebook.

Mesajul autorităților arată, astfel, două posibile cauze. Unele obiecte pot proveni din încărcături care nu au fost fixate corespunzător, în timp ce altele ar putea fi amplasate intenționat pe carosabil. DRDP Constanța nu indică în postare cine ar fi responsabil pentru amplasarea deliberată a obiectelor și nici nu afirmă că în spatele fenomenului s-ar afla operatori de vulcanizare sau firme de asistență rutieră.

Șoferii susțin că nu ar fi simple accidente

Postarea a strâns rapid reacții din partea șoferilor, iar mai multe persoane susțin că obiectele fotografiate nu ar fi ajuns întâmplător pe autostradă.

„Obiectele din foto nu au ajuns întâmplător pe autostradă”.

Un alt utilizator face legătura între forma obiectelor și posibilitatea ca acestea să fie folosite pentru provocarea unor pene.

„Astea sunt făcute de vulcanizări, nu? Nu mai au clienți”.

Un alt comentariu merge în aceeași direcție: „Când vezi steluțele alea, te duce gândul la un service de anvelope din zonă”.

Aceste afirmații aparțin utilizatorilor rețelei sociale și nu au fost confirmate de DRDP Constanța în postarea publicată.

Un șofer povestește că a făcut pană și apoi au apărut „salvatorii”

Printre comentarii se află și mărturia unui șofer care susține că a trecut printr-o situație pe care o consideră similară.

„Sunt aruncate de unii indivizi cu service mobil. Eu am luat așa ceva în roată și la 5 minute au apărut niște `salvatori` care se ofereau să îmi facă pana, ieșiți din boscheți, în the middle of nowhere. Poate că ar trebui să își facă treaba poliția”.

Experiența relatată de utilizator nu reprezintă o confirmare oficială a existenței unei rețele care ar provoca intenționat pene pentru a obține bani de la șoferi.

Totuși, mai mulți participanți la discuție cer implicarea Poliției și verificarea situației.

„Poate se sesizează și poliția și pune de un flagrant!”

Un alt utilizator rezumă suspiciunea care apare în mai multe comentarii: „Astea sunt puse intenționat”.

„Și pe A7, în 4-5 zone”

Problema nu este reclamată de un singur șofer. Un român spune că a observat obiecte similare și pe Autostrada A7.

„Și pe A7, în 4-5 zone. Pe ambele sensuri. Am făcut 3 drumuri în decurs de 3 săptămâni, sunt tot acolo”.

Comentariul nu precizează exact locurile și nici nu este însoțit, în informațiile prezentate, de o confirmare din partea administratorului autostrăzii.

Un șofer spune că a plătit 1.200 de lei pentru intervenție

O altă mărturie atrage atenția asupra costurilor pe care le poate suporta un șofer rămas cu mașina imobilizată pe autostradă.

„Am pățit-o o dată la 3 dimineața pe autostradă, 1.200 de lei mi-au cerut ca să vină 10 km să-mi aducă și să monteze un cauciuc”.

În continuarea comentariului, utilizatorul spune că a ales o soluție de asistență rutieră care, potrivit afirmației sale, îi oferă intervenții indiferent de momentul zilei.

Experiența este una personală și nu dovedește că obiectele găsite pe A2 sunt amplasate pentru a genera astfel de intervenții.

„De o săptămână, în fiecare zi, câte cineva face pană”

Un alt comentator îi întreabă pe reprezentanții administrației drumului dacă situația nu intră în responsabilitatea administratorului autostrăzii.

„Oare nu este în responsabilitatea dvs./CNAIR să aveți grijă să nu se întâmple asta? De o săptămână, în fiecare zi, cineva face pană, sau, Doamne ferește, de ceva mai grav. Nu cumva ar trebui să vă dăm în judecată pentru că nu asigurați siguranța participanților la trafic pe drumurile naționale?!?”

Comentariile arată nivelul de îngrijorare al unor șoferi care spun că au întâlnit probleme similare pe autostrăzi.

Un alt utilizator cere o măsură concretă: „Tentativă de omor. Camere!!!”

Mai multe mașini ar fi avut probleme una după alta

În discuția de pe Facebook apare și o afirmație potrivit căreia mai multe mașini ar fi suferit avarii într-un interval scurt.

„Chiar am văzut postări ieri pe grupuri că 4 mașini, una după alta, au făcut explozie de cauciuc”.

Nu există, în postarea DRDP Constanța prezentată aici, o confirmare oficială privind numărul exact al mașinilor afectate sau existența unui incident în care patru autoturisme să fi făcut pană consecutiv.

Comentariile indică însă faptul că subiectul a generat discuții și în alte grupuri de șoferi.

Suspiciunile se îndreaptă către vulcanizări și platforme

Mai multe persoane susțin că în spatele situației s-ar putea afla persoane care oferă servicii de vulcanizare sau tractare.

„Manevre de la băieții cu autoplatforme”.

„Cineva în apropiere are vulcanizare”.

„Să vină banii la vulcanizările din zonă, escroci de oameni”.

Aceste acuzații nu sunt confirmate de autorități. DRDP Constanța vorbește despre persoane rău intenționate care ar putea confecționa și arunca deliberat obiecte metalice pe carosabil, însă nu indică în postarea sa o categorie profesională sau o firmă anume.

Pentru ca astfel de acuzații să fie confirmate, ar fi nevoie de o anchetă și de probe care să stabilească cine amplasează obiectele și în ce scop.

DRDP Constanța: Șoferii trebuie să anunțe imediat dacă văd obiecte pe carosabil

Administratorul drumului le cere șoferilor să fie atenți și să nu ignore obiectele observate pe autostradă.

„Facem apel la toți conducătorii auto:

să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de trafic;

să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculul din față, astfel încât să poată reacționa la timp în cazul apariției unor obstacole pe carosabil;

dacă observă astfel de obiecte pe partea carosabilă sau dețin informații cu privire la vehiculele din care acestea provin, să sesizeze de îndată Dispeceratul D.R.D.P. Constanța (0745 349 334)/CNAIR (021.9360), sau să apeleze numărul unic de urgență 112”, încheie postarea de pe Facebook DRDP Constanța.

Echipele DRDP Constanța spun că intervin pentru îndepărtarea obiectelor, astfel încât traficul să se desfășoare în siguranță.