Medicul stomatolog Gorban Hamid, cunoscut în Timișoara, găsit împușcat în locuința sa

Foto: Facebook Gorban Hamid

Medicul stomatolog Gorban Hamid, cunoscut în Timișoara, a fost găsit împușcat în locuința sa.

Gorban Hamid, un medic stomatolog de origine arabă, cunoscut în Timișoara, a fost găsit împușcat în locuința sa, miercuri, 16 septembrie 2026. Casa doctorului s-ar afla chiar în vecinătatea clinicii dentare pe care o conducea de mai mulți ani, în cartierul Mehala din Timișoara.

Medicii și polițiștii au intervenit de urgență la fața locului, dar, din păcate, bărbatul nu a mai putut fi salvat.

Cum ar fi murit medicul stomatolog Gorban Hamid. Ar fi trecut recent printr-un divorț

Opinia Timișoarei scrie că, potrivit primelor date, medicul și-ar fi luat viața într-un mod șocant. Acesta ar fi fost deținător legal de armă și era pasionat de vănâtoare. Gorban Hamid ar fi folosit carabina pentru a-și curma zilele. Potrivit sursei citate, bărbatul ar fi legat trăgaciul cu o sfoară de un picior, s-ar fi fixat drept țintă și ar declanșat focul de armă, care i-a fost fatal.

Sursa citată mai scrie, citând surse, că medicul stomatolog Gorban Hamid divorțase recent și că ar fi avut unele probleme cu banii.

Alarma a fost dată de un pacient care nu reușea să dea de el

Potrivit Pagina de Timiș, alarma a fost dată miercuri de unul dintre pacienții medicului. Acesta încercase să îl contacteze încă de marți dimineață, însă Gorban Hamid nu i-a răspuns la telefon. Astăzi, pentru că nu reușea în continuare să ia legătura el, pacientul a mers până la cabinet, însă a găsit ușa închisă. Atunci când a încercat din nou să îl sune, a auzit telefonul medicului sunând în locuința aflată chiar lângă cabinet. Atunci a sunat la 112 pentru a alerta autoritățile, presupunând că stomatologului i s-a făcut rău.

La fața locului au ajuns pompieri, polițiști, un echipaj medical, dar și luptători ai Grupării Mobile de Jandarmi, potrivit presei locale. Salvatorii au spart ușa locuinței, iar în interior l-au găsit pe medic împușcat în cap. Nu s-a mai putut face nimic pentru salvarea sa. În locuință ar fi fost găsit și un bilet de adio, dar deocamdată nu există informații despre conținutul acestuia.

Criminaliştii fac acum cercetări în locuinţa medicului, ridică probe şi încearcă să stabilească exact condiţiile în care acesta a murit. Trupul neînsufleţit al bărbatului a fost preluat de medicii legişti pentru autopsie.

Tragedia vine la doar o zi după ce un bărbat din Iași a fost găsit împușcat în cap într-o zonă împădurită din comuna Holboca.