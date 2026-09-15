Protestul fermierilor din Piața Victoriei, capturat de instigatori. Bogdan Chirieac: Ce s-a întâmplat acolo nu trebuie lăsat așa

Sursa foto: Ion Motea

Analistul Bogdan Chirieac a comentat protestul fermierilor din Piața Victoriei.

Fermierii, crescătorii de animale și legumicultorii, au protestat astăzi în Piața Victoriei față de măsurile luate de guvernul Bolojan. Acțiunea a fost anunțată cu mai multe săptămâni în urmă, iar aceștia au venit cu o listă de revendicări privitoare la gestionarea focarelor de pestă și variolă ovină. Au solicitat oprirea sacrificărilor și acordarea despăgubirilor pentru efectivele afectate, dar și alte măsuri menite să-i ajute în agricultură, comerț și creșterea animalelor. Cele mai sensibile probleme ale acestei categorii sociale au fost puse toate în atenția autorităților.

Însă, de la primele ore ale dimineții situația a degenerat. Mai mulți provocatori, infiltrați în mulțimea de bună credință care a venit să protesteze pașnic, au început să inițieze acțiuni împotriva forțelor de ordine pentru a crea haos. Protestul a devenit din ce în ce mai violent de la oră la oră, iar mai mulți civili și jandarmi au fost răniți. De asemenea, pagubele materiale au fost semnificative. Analistul Bogdan Chirieac a comentat, într-o intervenție la România TV, despre cel mai agresiv protest din ultimii ani, un protest capturat de instigatori, despre presiunea socială a momentului, dar și la ce ne putem aștepta în viitor. Comentariul a fost făcut în cadrul emisiunii moderate de jurnalistul Ionuț Grigore.

"Problemele fermierilor sunt grave. ANSVSA putea elibera o hârtie pe care să o trimită la Uniunea Europeană și puteam să exportăm ovine în Orientul Mijlociu"

"Problemele fermierilor sunt probleme grave, nerezolvate de guvern. Înțeleg că dacă cei de la ANSVSA eliberau o hârtie pe care să o trimită la Uniunea Europeană, dar nu s-au menajat domniilor lor, puteam să exportăm liniștiți ovine în Orientul Mijlociu, adică principala noastră piață de export. Noi nu prea exportăm în Uniunea Europeană. Asta ca să înțelegem cum stau lucrurile. Nu au fost băgați în seamă, deși s-au tot făcut apeluri. Asta pe de o parte. Înțeleg că e târziu și trebuie ceva mai mult acum. S-a dat deja dispoziția, dar dacă se duceau în iunie să vorbească la Bruxelles cu hârtiile necesare, atunci puteam exporta mai departe în Emirate, Arabia Saudită și alte țări din Orient.

Sunt mulți factori care s-au adunat și care îi apasă pe acești oameni. Ei reprezintă 14% din PIB, prin sectorul agricol, ca să înțelegeți. Pur și simplu ne batem joc de țară, nu doar de ei. Eu sper ca instituțiile statului să fi început deja ancheta pentru a descoperi instigatorii. Ce s-a întâmplat acolo nu trebuie lăsat așa. Este inacceptabil să distrugi mobilierul stradal, să distrugi terasele, să smulgi copacii din rădăcină și să dai cu ei după jandarmi, să folosești gardurile de protecție drept arme și așa mai departe. Este inadmisibil ca, într-un stat civilizat, oamenii să atace autoritățile, uniforma, jandarmii. E fără echivoc. Trebuie să vedem cine sunt acești instigatori.

"Revolta în societate este foarte mare. Furia mocnește în populație. Acesta poate fi doar un prim episod de răbufnire"

Un alt lucru mă îngrijorează foarte tare. Revolta în societate este foarte mare. Furia mocnește în populație. Acesta poate fi doar un prim episod de răbufnire, de protest, și a fost destul de mic ca număr. Dincolo de instigatori și violențele inacceptabile, nivelul de nemulțumire în societate este la cele mai înalte cote în care a fost vreodată țara asta. Nu le vedem întotdeauna prin geamurile din București, în blocuri, în traficul aglomerat al orașului sau în faptul că prețul combustibilului nu impresionează deloc mașinile bucureștenilor.

O furie precum cea de acum, cu un astfel de episod, poate să genereze o revoltă la nivel mai mare. Să știți că noi, presa, ne uităm la categoriile vulnerabile, așa cum este normal. Ne uităm la mămici, la bunici, la copii, la veterani. Lor li s-au tăiat veniturile. Problema fundamentală este că antreprenorii, care alimentează fluxul și circulația banului, sunt cei care sunt în pragul falimentului. Mulți au dat faliment sub guvernul Bolojan. Măsurile economice îngrozitoare luate de guvernul Bolojan au rupt pur și simplu coloana vertebrală a economiei. Ca să reparăm asta va dura foarte mult. Fără proteina economică pe care o produce mediul privat nu se poate hrăni nimeni în țara asta. Nu au avut masă critică azi, dar asta nu înseamnă că la următoarea scânteie, văzând și ce s-a întâmplat azi, nu se poate aduna un alt protest, mai mare, care să umple piața.

"Au fost destul de timorați jandarmii"

Jandarmii, după 'ai mei' de la USR, după ce s-a întâmplat la 10 August atunci, față de acel moment, azi mi s-au părut mai timorați. Au fost destul de timorați jandarmii. Nu poți să stai, cum a stat acel băiat tânăr, acel copil, să primești o bâtă în cap. Au fost mult mai precauți decât ne așteptam la astfel de violențe. Știți cum au venit măsurile lui Bolojan? Eram și eu bolnav, aveam o gripă rea de tot, și dumneavoastră mă omorâți. Eu zic să nu mă omorâți din prima. Îmi dați ce îmi trebuie și îmi revin. Aici îl cităm și pe președintele Traian Băsescu care a vrut să caracterizeze toată politica domnului Bolojan timp de un an și trei luni astfel: 'Orice prost știe să mărească taxe'.

"Mâine, dacă fermierii vor fi tot acolo, va fi un nou prilej pentru demonstrații violente. Nicușor Dan să numească un premier cât mai repede"

Mâine, dacă fermierii vor fi tot acolo, va fi un nou prilej pentru demonstrații violente. Instigatorii se vor întoarce. Dacă lucrurile se liniștesc cu protestul, atunci se vor liniști lucrurile și în București. Asta e doar o chestiune de moment. La nivelul societății, într-un an și trei luni, s-a adunat extrem de multă nemulțumire care ar trebui să se descarce cumva. Trebuie să se facă ceva.

Plecarea domnului Bolojan de la Palatul Victoria ar fi o idee de detensionare a situației. Pentru asta e nevoie ca domnul Nicușor Dan să numească un premier cât mai repede. O să vedem ce se întâmplă în Parlament. Energia strânsă până acum trebuie disipată. Este, din punct de vedere social, o necesitate absolută. Am văzut nivelul de violență la care s-a ajuns", a explicat Bogdan Chirieac.

Omul care a făcut posibile violențele în Piața Victoriei, protejat de guvernul Bolojan