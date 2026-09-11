Generalul-maior Dorin Ioniță, găsit împușcat în cap în Prahova

Generalul-maior Dorin Ioniță. Sursa Foto: Armata României

Generalul-maior Dorin Ioniță, fostul comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite, a fost găsit decedat într-un imobil din Păulești, județul Prahova.

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Potrivit informațiilor obținute pe surse, înainte de moartea generalului ar fi avut loc o ceartă între Dorin Ioniță și femeia cu care acesta ar fi întreținut o relație extraconjugală.

Până în acest moment, autoritățile nu au oferit infromații oficiale care să indice dacă presupusul conflict are vreo legătură cu decesul generalului. De asemenea, nu se știe ce s-a întâmplat după această ceartă și până în momentul în care militarul a fost găsit mort.

Comunicat IPJ Ilfov

"La data de 10 septembrie a.c., în jurul orei 20:17, polițiști din cadrul Poliției Orașului Voluntari au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie, cu privire la faptul că ar fi fost agresată fizic de către un bărbat.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului și au efectuat verificări, iar în urma completării formularului de evaluare a riscului a fost stabilit un risc iminent pentru victimă, respectiv o femeie de 46 de ani.

În acest context, a fost emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile, prin care au fost dispuse măsurile legale pentru protejarea persoanei vătămate, inclusiv obligația bărbatului de a păstra o distanță minimă de 200 de metri, față de aceasta.

În cursul nopții, în jurul orei 01:24, polițiștii au fost sesizați de o altă femeie de 60 de ani, care a relatat faptul că soțul său, cunoscut ca deținător legal de armă, ar fi plecat de la domiciliu având asupra sa un pistol.

Polițiștii au dispus de îndată măsuri pentru identificarea și localizarea bărbatului, precum și pentru prevenirea oricărui pericol la adresa acestuia sau a altor persoane.

În dimineața acestei zile, Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov a fost informat cu privire la faptul că persoana de 61 de ani a fost găsită decedată de către o rudă, într-un imobil dintr-o comună, din județul Prahova.

Cercetările sunt desfășurate de polițiști, sub supravegherea unui unității de parchet competente, pentru stabilirea pentru stabilirea cu exactitate a tuturor circumstanțelor în care a avut loc evenimentul", a transmis IPJ Ilfov.

Știre inițială:

Generalul-maior Dorin Ioniță, fostul comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite, pensionat acum 2 ani de zile, în vârstă de 61 de ani, ar fi fost găsit de cumnatul său împușcat în cap, cu un pistol lângă el, potrivit unor surse juridice care au relatat pentru România TV și Stiri pe Surse.

Acesta se afla într-un imobil pe care îl deținea în Păulești, județul Prahova. Tot potrivit acelorași surse, bărbatul a plecat noaptea de acasă cu o armă de vânătoare pe care o deținea legal. Soția a fost cea care a alertat autoritățile. Generalul a fost căutat și găsit decedat în Păulești.

Conform unor surse judiciare, autoturismul generalului ar fi fost identificat pe Autostrada A3, în timp ce trupul acestuia a fost descoperit în casa din Păulești. Anchetatorii urmează să stabilească inclusiv ce s-a întâmplat între cele două locuri și de ce mașina a fost găsită la distanță de imobilul în care a fost descoperit trupul.

Procurorii se află la fața locului

Procurorii se află la fața locului și au început toate verificările necesare. La fel, sursele judiciare afirmă că pistolul era deținut în mod legal.

Arma va fi supusă expertizării, iar anchetatorii analizează urmele din imobil, apelurile și ultimele contacte ale generalului. Urmează să se stabilească dacă generalul și-a luat viața sau dacă a fost ucis.

Generalul Ioniță a avut o carieră de mulți ani de zile în cadrul Ministerului Apărării Naționale. A coordonat diverse operațiuni și exerciții militare, având totodată responsabilități în organizarea Paradei Militare Naționale.

Acum câțiva ani a înmânat o serie de distincții și medalii, ca recunoaștere a meritelor, unor colegi care au participat în mai multe misiuni în diverse state.

Generalul a mai îndeplinit o misiune în cadrul ONU, în Africa, în Republica Democratică Congo, ca observator militar (Misiunea MONUC). Totodată a fost și Ofiţer de legătură şi planificare operaţii în Comandamentul Operaţional Interforţe, Misiunea "Iraqi Freedom" în Irak.

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