Incendiu la un tren CFR în Buftea. UPDATE: Circulația feroviară, reluată pe ruta Periș-Chitila/ Un incendiu închide traficul și pe ruta Drăgăneşti Olt - Radomireşti

Incendiu de vegetație. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Un incendiu a izbucnit, duminică după-amiază, la locomotiva unui tren tehnologic aflat în stația CF Buftea. În cursul zilei de duminică, CFR SA a precizat că un alt incendiu de vegetație a determinat oprirea temporară a circulației feroviare în zona Drăgănești Olt-Radomirești.

UPDATE: Circulaţia feroviară a fost reluată, duminică, în condiţii normale de siguranţă, pe ambele fire, pe distanţa Periş - Chitila, după finalizarea intervenţiei pompierilor la locomotiva unui tren tehnologic aflat în staţia CF Buftea, informează Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A.

Potrivit sursei citate, circulaţia a fost reluată la ora 16:26, după ce linia de contact, scoasă temporar de sub tensiune pentru a permite intervenţia în siguranţă a echipajelor de pompieri la locomotiva trenului tehnologic nr. 91.108, a fost repusă sub tensiune.

Reluarea circulaţiei a fost posibilă după finalizarea intervenţiei şi efectuarea verificărilor necesare.

UPDATE: Circulaţia feroviară a fost oprită temporar, duminică, pe ambele fire, și în zona Drăgăneşti Olt - Radomireşti, din cauza fumului dens produs de un incendiu de vegetaţie izbucnit în proximitatea căii ferate, potrivit unui comunicat de presă al Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” SA.

Compania informează că, duminică, 6 septembrie 2026, începând cu ora 15:10, circulaţia feroviară a fost oprită temporar pe ambele fire, în zona Drăgăneşti Olt - Radomireşti, din cauza fumului dens produs de un incendiu de vegetaţie izbucnit în proximitatea căii ferate.

Măsura a fost dispusă din considerente de siguranţă, întrucât vizibilitatea în zona infrastructurii feroviare este afectată de fumul provenit de la incendiul de vegetaţie.

La faţa locului intervin echipajele de pompieri pentru localizarea şi stingerea incendiului.

Conform sursei citate, circulaţia trenurilor va fi reluată după reducerea riscului şi după îndeplinirea condiţiilor necesare pentru circulaţia în siguranţă pe ambele fire.

Personalul de specialitate al Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova monitorizează permanent situaţia şi menţine legătura cu echipele de intervenţie.

Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" SA precizează că acordă prioritate siguranţei circulaţiei feroviare şi va comunica public informaţiile relevante privind evoluţia situaţiei.

Știre inițială

Un incendiu s-a produs, duminică, în jurul orei 14:30, la locomotiva unui tren tehnologic aflat în staţia CF Buftea, iar linia de contact a fost scoasă temporar de sub tensiune pe distanţa Periş - Chitila, pe ambele fire de circulaţie, potrivit unui comunicat de presă al Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” SA.

Compania informează că, duminică, 6 septembrie 2026, în jurul orei 14:30, în staţia CF Buftea, la linia 4, s-a produs un incendiu la locomotiva trenului nr. 91108, operat de CFR S.A. şi compus din vagoane dozatoare pentru transportul pietrei sparte.

Pentru a permite intervenţia în condiţii de siguranţă a echipajelor de pompieri, linia de contact a fost scoasă temporar de sub tensiune pe distanţa Periş - Chitila , pe ambele fire de circulaţie.

Conform sursei citate, scoaterea de sub tensiune a instalaţiei de electrificare este o măsură necesară pentru protejarea personalului de intervenţie şi eliminarea riscului electric în zona în care acţionează echipajele de urgenţă.

Linia Periș-Chitila, scoasă de sub tensiune

În aceste condiţii, circulaţia feroviară pe distanţa Periş - Chitila este afectată temporar, până la finalizarea intervenţiei şi îndeplinirea condiţiilor tehnice necesare pentru repunerea sub tensiune a liniei de contact .

La faţa locului intervin echipajele de pompieri, iar personalul de specialitate al CFR SA. urmăreşte evoluţia situaţiei şi va efectua verificările necesare înainte de reluarea circulaţiei în condiţii normale.

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA precizează că acordă prioritate siguranţei circulaţiei feroviare şi desfăşurării intervenţiei în condiţii de maximă siguranţă şi va comunica public informaţiile relevante privind evoluţia situaţiei, potrivit Agerpres.

Multiple incendii de vegetație în România și Europa

Pompierii intervin, duminică, și pentru stingerea unor incendii de vegetaţie în Caraş-Severin, unde sunt afectate peste 100 de hectare. Vara anului 2026 a înregistrat multiple incendii, atât la nivel național, cât mai ales european.

Un caz recent s-a înregistrat, la finalul lunii august, în zona Rovina din județul Hunedoara, unde au ars 15 hectare de vegetaţie. Intervenţia pompierilor pentru stingerea focului a fost îngreunată de terenul accidentat, vânt şi de temperatura ridicată, potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Hunedoara.

În Europa, pe de altă parte, amploarea incendiilor a fost una semnificativă. Un incendiu de la mijlocul lunii august, din Serbia, a produs efecte și în Bulgaria și România. Fumul a ajuns până la Sofia și Timișoara, împânzind orașele și afectând temporar calitatea aerului.