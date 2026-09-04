Acordul în domeniul securităţii sociale dintre SUA şi România a intrat în vigoare. "Vești excelente pentru angajați și companii"!

Steagul Statelor Unite ale Americii. Sursa foto: Agerpres

Ambasada SUA la Bucureşti a anunţat, vineri, 4 septembrie, intrarea oficială în vigoare a Acordului bilateral în domeniul securităţii sociale între Statele Unite ale Americii şi România.

Ambasada SUA la Bucureşti a anunţat, vineri, 4 septembrie, pe pagina oficială de Facebook, intrarea oficială în vigoare a Acordului bilateral în domeniul securităţii sociale între Statele Unite ale Americii şi România.

Astfel, românii care au lucrat legal în Statele Unite vor putea lua în calcul perioadele de asigurare realizate acolo pentru îndeplinirea condițiilor necesare pensionării în România. Contribuțiile achitate în cele două țări nu vor fi însă transferate de la un sistem la altul. România nu va plăti pensie pentru anii lucrați în SUA, ci fiecare stat va calcula și va achita separat partea de pensie care îi revine.

"Vești excelente pentru angajați și companii! Acordul în domeniul securității sociale dintre SUA și România a intrat, oficial, în vigoare, începând cu 1 septembrie 2026. Această etapă istorică din cadrul parteneriatului nostru strategic facilitează munca, locuirea și pensionarea în ambele țări. Acordul consolidează încrederea trainică și integrarea economică tot mai strânsă care stau la baza alianței dintre SUA și România", se arată într-o postare de pe pagina de Facebook a Ambasadei SUA la București.

Ambasada SUA la București: Această etapă importantă consolidează Parteneriatul strategic SUA-România

Într-un comunicat de presă, Ambasada SUA la Bucureşti precizează că acordul, semnat iniţial la Bucureşti pe 23 martie 2023, a intrat în vigoare după finalizarea tuturor procedurilor de ratificare.

"Această etapă importantă consolidează Parteneriatul strategic SUA-România, prin eliminarea barierelor administrative, protejarea drepturilor la beneficii sociale și eliminarea sarcinilor financiare pentru lucrătorii transfrontalieri, pensionari și angajatorii multinaționali. Acordul cadru se aplică direct sistemului public de pensii din România și programului federal american OASDI – U.S. Federal Old-Age, Survivors, and Disability Insurance.

Acesta reprezintă un progres semnificativ în relațiile comerciale bilaterale, oferind securitate economică, pe termen lung, atât cetățenilor, cât și întreprinderilor românești și americane", transmite Ambasada SUA la București într-un comunicat de presă.

Ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, despre importanța acestui acord

Ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, a subliniat faptul că intrarea în vigoare a acestui acord reflectă puterea durabilă a Parteneriatului strategic dintre Statele Unite ale Americii și România.

"Intrarea în vigoare a acestui acord reflectă puterea durabilă a Parteneriatului strategic dintre SUA și România, aducând beneficii reale și concrete cetățenilor, lucrătorilor și întreprinderilor din ambele țări", a declarat Ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg.

"Beneficii semnificative pentru cetățeni, lucrători și întreprinderi din ambele țări"

Totodată, Ambasada SUA la București a enumerat principalele beneficii pe care intrarea în vigoare a acordului în domeniul securităţii sociale le aduce cetățenilor, angajaților și întreprinderilor din România și SUA.

"Acordul oferă beneficii semnificative pentru cetățeni, lucrători și întreprinderi din ambele țări:

Cumularea perioadelor de asigurare: Persoanele care au lucrat în România și în SUA pot acum să își cumuleze perioadele de cotizare pentru a îndeplini pragurile de eligibilitate pentru dreptul la pensie în oricare dintre cele două țări. Fiecare țară va plăti beneficiile proporțional, calculate strict pe perioada legală de muncă prestată pe teritoriul său.

Persoanele care au lucrat în România și în SUA pot acum să își cumuleze perioadele de cotizare pentru a îndeplini pragurile de eligibilitate pentru dreptul la pensie în oricare dintre cele două țări. Fiecare țară va plăti beneficiile proporțional, calculate strict pe perioada legală de muncă prestată pe teritoriul său. Eliminarea dublei taxări: Angajatorii și angajații nu vor mai plăti contribuții la asigurările sociale în ambele țări pentru aceeași perioadă de muncă.

Angajatorii și angajații nu vor mai plăti contribuții la asigurările sociale în ambele țări pentru aceeași perioadă de muncă. Protecția lucrătorilor detașați temporar: Lucrătorii transferați temporar de angajatorul lor pentru a lucra în cealaltă țară pot rămâne acoperiți exclusiv de sistemul de asigurări sociale al țării de origine pentru o perioadă de până la 5 ani, evitând astfel contribuțiile către țara gazdă.

Lucrătorii transferați temporar de angajatorul lor pentru a lucra în cealaltă țară pot rămâne acoperiți exclusiv de sistemul de asigurări sociale al țării de origine pentru o perioadă de până la 5 ani, evitând astfel contribuțiile către țara gazdă. Mobilitate transfrontalieră: Pensionarii, persoanele cu dizabilități și urmașii supraviețuitori pot primi beneficiile la care au dreptul în timp ce locuiesc în oricare dintre cele două țări, fără penalități sau restricții de plată.

Pensionarii, persoanele cu dizabilități și urmașii supraviețuitori pot primi beneficiile la care au dreptul în timp ce locuiesc în oricare dintre cele două țări, fără penalități sau restricții de plată. Birocrație simplificată: Coordonarea interinstituțională modernizată reduce birocrația pentru persoanele fizice și pentru programele corporate de mobilitate", se mai arată în comunicatul Ambasadei SUA la București.

Reamintim că la mijlocul lunii iulie, președintele Nicușor Dan a vorbit despre importanța Parteneriatului Strategic dintre România și SUA și a afirmat că relațiile dintre cele două state sunt mai solide ca niciodată, atât în domeniul securității, cât și al cooperării economice.

Totodată, reamintim că o delegație a Congresului Statelor Unite ale Americii s-a aflat în România în perioada 28–31 august 2026, iar vizita a cuprins întrevederi la nivel înalt cu reprezentanți ai autorităților române și activități dedicate consolidării cooperării în domeniul securității și apărării.