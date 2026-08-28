Teatrul Rom de Stat, blocat de situația economică din România. Iulian Paraschiv: De ce e nevoie de un astfel de teatru / video

Iulian Paraschiv, președintele Agenției Naționale pentru Romi

Înființarea Teatrului Rom de Stat este prevăzută în strategia Guvernului, dar proiectul este greu de realizat din cauza situației economice. Iulian Paraschiv a explicat de ce consideră necesară o astfel de instituție și a vorbit despre reacțiile celor de la Teatrul Ambasadorii față de ideea unui spațiu dedicat culturii rome.

Iulian Paraschiv, președintele Agenției Naționale pentru Romi, a vorbit despre înființarea Teatrului Rom de Stat și a Muzeului Național al Istoriei și Culturii Rome și a explicat că proiectele sunt prevăzute în strategia Guvernului, dar este greu să fie înființate acum din cauza situației economice. El a spus că oamenii de la Teatrul Ambasadorii s-au opus ideii de a crea un spațiu dedicat culturii rome în cadrul teatrului.

Video:

„Avem strategia Guvernului care prevede înființarea Teatrului Rom de Stat, însă - situația economică, crizele multiple pe care România și Europa le parcurg - este foarte greu să vii acum în spațiul public să vorbești de înființarea Teatrului Rom de Stat sau a Muzeului Național al Istoriei și Culturii Rome.

Există acele voci care probabil ar critica cu vehemență și ar spune: 'Bine ar fi fost dacă Antonescu și-ar fi dus la capăt...'”, a spus Iulian Paraschiv.

„Păi tocmai de aia ar trebui să existe aceste instituții!”, a spus Val Vâlcu.

„Ministrul Culturii, domnul Demeter, acum ceva timp a avut o inițiativă prin care ne-a chemat la dialog - artiști romi și neromi, oameni care contribuie la promovarea și identitatea culturii rome. A avut ideea de a modifica hotărârea de guvern care stabilește viziunea și obiectivele Teatrului Ambasadorii, un teatru aflat în subordinea Ministerului Culturii.

M-a chemat la dialog și a spus: 'Domnule, știu că Ministerul Culturii are obligația, conform strategiei Guvernului, de îmbunătățire a situației romilor. Nu putem înființa un teatru rom de stat, însă putem să modificăm hotărârea de guvern care stabilește activitatea Teatrului Ambasadorii, astfel încât cultura și minoritatea romă să aibă un spațiu dedicat'. Deci să vină cu un plus la ceea ce acest teatru promovează.

Am rămas surprins într-un mod neplăcut să văd reacțiile din partea conducerii Teatrului Ambasadorii și a colectivului Teatrului Ambasadorii. Au spus: 'Domnule, dar de ce nu merg să-și facă la ei acolo? Au instituțiile lor, să facă teatru pentru ei!'. Și le-am explicat: nu este pentru noi, este vorba de a ne împărtăși din patrimoniul cultural, de a crea un spațiu instituțional pentru scenariști, pentru actori, pentru oamenii de cultură ai minorității rome, astfel încât activitatea teatrului să fie îmbogățită.

Înțeleg că au inițiat și o petiție online pentru ca acest lucru să nu se întâmple. Spun și aici ceea ce am spus și în întâlnirea publică: mă bucur că nu ei decid. Sper ca ministrul Culturii să ducă la îndeplinire acest lucru și premierul să emită acea hotărâre de guvern”, a spus Iulian Paraschiv.

VEZI ȘI: Lăutarii și banii din dedicații, în atenția statului? Iulian Paraschiv: Nu poți să te afișezi cu bolizi de lux, dar la taxe faci stânga-mprejur / video

Iulian Paraschiv, șocat de reacțiile oamenilor din conducerea Teatrului Ambasadorii

Iulian Paraschiv a spus că a fost șocat de reacțiile unor oameni din conducerea Teatrului Ambasadorii, care s-au opus ideii de a crea un spațiu pentru cultura romă.

El a explicat că romii nu vor să ia locul nimănui și că este nevoie de unitate, nu de împărțirea oamenilor în „noi și voi”.

„Noi am stat și am stat într-o dezbatere care a început la ora 19:00 și s-a terminat la ora 23:00. Eu am crezut că lucrurile sunt cunoscute, însă reacțiile lor pe mine m-au șocat: oameni de cultură care ar trebui să aibă o viziune foarte largă și să aibă deschidere față de tot ce înseamnă divers și diversitate, pentru că ei sunt cei care transmit emoția pe scenă și care ar trebui să genereze uneori și schimbări de atitudini, comportamente. Vorbim de reziliență, un concept la modă. Reziliența prin cultură poate să genereze schimbări atitudinale fără doar și poate.

Am rămas surprins să văd cum oameni din conducere erau foarte vehemenți și foarte înverșunați că vin romii peste ei. Nu asta este atitudinea! Noi nu ne dorim ca locul cuiva să fie luat, ci este vorba despre a crea un spațiu al statului român, pentru că le-am spus că discuțiile în termen de 'noi și voi' nu sunt ok. Discutăm despre noi toți laolaltă.

România nu se poate dezvolta și nu poate fi un stat puternic dacă ne fragmentăm și dacă găsim lucrurile care ne despart. Sunt foarte multe lucruri care ne unesc”, a spus Iulian Paraschiv.

VEZI ȘI: Romii, cea mai numeroasă minoritate din România, dar nu și în statisticile oficiale: Care e motivul. Explicația lui Iulian Paraschiv / video

Parlamentul a votat legea pentru înființarea muzeului

Iulian Paraschiv a spus că dorește un teatru și un muzeu dedicate culturii rome, după modelul instituțiilor culturale ale minorităților maghiare și germane din Transilvania.

El a spus că muzeul va fi destinat publicului larg și că există deja o lege votată de Parlament pentru înființarea acestuia.

„În zona Transilvaniei există teatre ale minorității maghiare, ale minorității germane. Asta ne dorim! Adică spunem așa: ok, am etnicizat ceea ce nu este etnic. Dacă discutăm despre sărăcie, probleme cu sistemul sanitar, educațional și așa mai departe, sunt chestiuni orizontale, ele afectează întreaga populație indiferent de mediu și culoarea pielii, însă este ceva ce ar putea să creeze mai multă solidaritate, mai multă cunoaștere, să ne îndepărtăm de la gândirea stereotipală la adresa minorității rome. Pentru asta ne dorim muzeul și teatrul.

Există o lege votată de Parlamentul României prin care muzeul ar trebui înființat. Acum suntem în căutarea unui spațiu care să se preteze pentru înființarea muzeului, muzeu care nu este un muzeu al romilor pentru romi, este un muzeu al minorității rome pentru publicul larg”, a spus Iulian Paraschiv.

„Mai sunt în țări foste comuniste astfel de instituții de cultură?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Sunt două state care au astfel de muzee. Există încercări și dorința de a promova. Inclusiv pe agenda Comisiei Europene, sunt lucruri care țin de reprezentarea romilor la toate nivelurile”, a spus Iulian Paraschiv la DC News.

VEZI ȘI: Iulian Paraschiv, dezvăluiri despre istoria romilor din România: Ce s-a întâmplat cu aceștia după 1990 / video