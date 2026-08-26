Lăutarii și banii din dedicații, în atenția statului? Iulian Paraschiv: Nu poți să te afișezi cu bolizi de lux, dar la taxe faci stânga-mprejur / video

Iulian Paraschiv, președintele Agenției Naționale pentru Romi

Iulian Paraschiv, președintele Agenției Naționale pentru Romi, a vorbit despre taxele și impozitele plătite de lăutari și despre banii care circulă în această industrie.

Iulian Paraschiv a spus că nu toți romii sunt săraci și că există romi care au afaceri, care obțin profit legal și plătesc taxe și impozite. Potrivit acestuia, astfel de oameni sunt mai puțin vizibili, iar extremele sunt cele care ajung des în atenția publică.

„Ați amintit despre Dumbrăveniul anului 1918, județul Sibiu. Acum avem toate extremele: în Sibiu, regele Cioabă, lux, opulență și așa mai departe. Avem cazul cu ambulanța, cu violențele din Mureș, de cealaltă parte”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„Întotdeauna extremele sunt cele care sunt evidențiate. Pentru mine, Dorin Cioabă nu este rege. Este Dorin Cioabă, un activist, tatăl și familia lui și-au dedicat o parte din activitățile lor pentru a susține și a promova cultura și identitatea romă, însă nu este rege. Legea este aceeași pentru toți”, a spus Iulian Paraschiv.

„Mă refeream la faptul că are o stare materială bună”, a spus Val Vâlcu.

„Are o stare materială bună, are din tată în fiu și sunt foarte mulți așa în România, pentru că nu toți romii sunt săraci. Există și romi care sunt oameni de afaceri, înregistrează profit legal, plătesc taxe și impozite. Ei sunt mai puțin vizibili, însă extremele sunt cele care ies în evidență”, a spus Iulian Paraschiv.

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Lăutarii plătesc taxe și impozite?

Iulian Paraschiv a spus că lăutarii trebuie să plătească taxe și impozite pentru veniturile obținute. El a explicat că cei care au firme și emit facturi sunt impozitați, însă există semne de întrebare cu privire la veniturile obținute de lăutari din dedicații.

„Lăutarii plătesc taxe și impozite? Se tot agită tema manelelor, a maneliștilor”, a spus Val Vâlcu.

„Să știți, cei mai mari consumatori de manele în România nu sunt romi, în ciuda tuturor aparențelor. Dacă ne uităm la vizualizările din YouTube, n-o să dau nume, însă sunt oameni care promovează astfel de consumuri culturale, pentru că tot un consum cultural este, place sau nu place, prinde foarte bine la public, au zeci de milioane de vizualizări”, a spus Iulian Paraschiv.

„E o formă de discriminare, de fapt, să se creeze asocierea asta cu eticheta pe manele. E un gen muzical, îți place sau nu. Nu cred că a fost nimeni silit cu cuțitul la gât sau pistolul la tâmplă să asculte manele”, a spus Val Vâlcu.

„Și sunt foarte mulți - și femei, și bărbați - care cântau înainte muzică de petrecere, muzică populară și pentru că profitabilitatea este cea care dictează, și-au schimbat profilul. Și am văzut cum niște tinere domnișoare au început să cânte manele, să promoveze lucrul ăsta, pentru că aduce mai mulți bani la sfârșitul petrecerilor.

Da! Ar trebui să plătească taxe și impozite. Sunt absolut sigur că cea mai mare parte dintre ei, cei care sunt super cunoscuți, cei care au deja firme și taie facturi, înregistrează profit și plătesc taxe, poate nu atât de mult cât ar trebui să plătească și pe măsura veniturilor lor.

De exemplu, cum poate sistemul să înregistreze veniturile lor într-o seară în care primesc dedicații în valoare de 5.000, 7.000, 10.000 de euro? Ei plătesc taxe, sunt absolut sigur, pe contractele pe care le au”, a spus Iulian Paraschiv.

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„Sunt destul de mulți bani pe care statul ar putea să-i încaseze”

Iulian Paraschiv a spus că statul ar putea stabili plafoane pentru taxarea acestor venituri și că ar putea încasa mulți bani din această activitate. Potrivit acestuia, evaziunea fiscală trebuie verificată indiferent de sumă.

„În Occident, în cazul acestor profesii liberale, se face paușal. Adică inspectorul fiscal apreciază care ar fi plafonul și omul plătește. E un risc deoarece poate încasa mai puțin”, a spus Val Vâlcu.

„Totuși, statul ar fixa niște plafoane. Cred că este o măsură foarte bine-venită. În momentul în care activitatea lor se desfășoară aici, avem de susținut sistemul educațional, sistemul de învățământ, lucruri pe care statul le susține și ne plângem”, a spus Iulian Paraschiv.

„Nu cred că aici e marea evaziune. Cam care ar fi anvergura acestei branșe?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Nu este marea evaziune. Mi-e greu să aproximez... Dacă este să ne uităm, cunoscuți sunt câțiva - 5, 6, 7, 8, 10. Însă, dacă este să ne uităm după ce vedem pe TikTok, YouTube și așa mai departe, sunt destul de mulți bani pe care statul ar putea să-i încaseze fără doar și poate.

Eu sunt de părere că evaziunea trebuie tratată cu foarte multă atenție la toate nivelurile, indiferent de cuantumul acestui lucru. Lucrurile se întâmplă și trebuie să înțelegem că nu poți să te afișezi cu bolizi de lux și cu viață nu știu de care, dar la taxe facem stânga-mprejur. Nu!”, a spus Iulian Paraschiv la DC News.

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