Legătura dintre cazul "ambulanța neagră care fură copii", scandalul merdenelelor și educație. Iulian Paraschiv: "Oamenii chiar au crezut"

Ambulanță atacată după un fake news. Iulian Paraschiv: Oamenii chiar au crezut. Au acționat în funcție de credințele lor

Iulian Paraschiv, președintele Agenției Naționale pentru Romi, a vorbit despre atacul asupra ambulanței din Cluj după apariția fake news-ul despre "ambulanța neagră care fură copii", dar și despre scandalul merdenelelor, explicând că educația e singurul element "care poate să genereze atitudini, percepții și comportamente în raport cu realitatea".

La începutul lunii august, o ambulanță a fost atacată cu topoarele într-o comună din Cluj, după ce într-un clip pe TikTok s-a afirmat că „fură copii”. Șoferul a fost rănit, iar autoritățile au venit cu o avalanșă de reacții pentru a atenționa populația asupra acestei dezinfomări. Acum câteva zile, a apărut scandalul merdenelelor. Iulian Paraschiv, președintele Agenției Naționale pentru Romi, a vorbit la interviurile DC NEWS despre aceste subiecte și a subliniat că educația e singurul element "care poate să genereze atitudini, percepții și comportamente în raport cu realitatea". Despre cazul ambulanței, el a susținut că oamenii care au atacat echipajul medical chiar au crezut că acesta "fură copii" în urma zvonurilor auzite pe rețelele sociale.

„Vă spun cu maximă deschidere că este o îngrijorare pentru noi toți în momentul în care o ambulanță ajunge să fie atacată. Oamenii chiar au crezut informația care a ajuns la ei. Au crezut și au acționat în funcție de credințele lor.

Fake news-ul poate genera comportamente violente

Ceea ce este îngrijorător este că există un spațiu necontrolat în care astfel de informații se propagă cu o rapiditate foarte, foarte mare și ajung să genereze atitudini și, iată, comportamente care duc la acte de violență. Este vorba despre educație și despre felul în care ne raportăm la fake news, pentru că nu se mai face distincție între ceea ce este real și ceea ce nu este real.

Dacă, înainte de apariția acestor mijloace de comunicare, zvonistica și bârfa erau duse la cârciuma din sat și exista acolo bufonul care făcea lumea să râdă și împrăștia astfel de lucruri, la un pahar de țuică oamenii se amuzau, după care își vedeau de treburile lor, era un spațiu închis. TikTok-ul și alte astfel de canale au făcut ca acești bufoni să se raporteze la un spațiu mult mai larg, un spațiu în care informația, teoriile conspirației și zvonistica se propagă prin acești algoritmi despre care tot vorbim și pe care fiecare îi înțelegem și ne raportăm la ei diferit. Este clar că lumea este într-o continuă schimbare.

Iulian Paraschiv: Să nu credeți că cei care au atacat ambulanța sunt singurii care au crezut informația asta

O schimbare pentru care noi nu am fost pregătiți și pe care nu am știut să o îmbrățișăm. Pentru că, da, tehnologia ne poate ajuta să avem o viață mai bună, o viață mai ușoară, dar, în același timp, iată, ne poate și afecta.

Cum facem diferența și care sunt pârghiile prin care statul, autoritatea, intervine astfel încât omul de rând, fie că locuiește în Cluj, într-o comunitate marginală sau în Tulcea, să poată face această diferență?

Să nu credeți că cei care au atacat sunt singurii care au crezut informația asta. Sunt cei care au acționat și sunt cei care au luat atitudine așa cum au crezut ei de cuviință: "Domne, ăștia vin să ne fure copiii" și au atacat ambulanța care încerca să salveze viața unui om de acolo.

Sunt sigur că regretă faptele lor, însă haideți să privim puțin mai în profunzime și să înțelegem cum este posibil ca, în România, în 2026, niște oameni conectați, pentru că tehnologia este cea care a adus informația la ei, să reacționeze în felul acesta.

„Avem o Românie împărțită în două”

Și situația asta nu este prezentă doar în comunitatea romilor, este prezentă în foarte multe comunități din România. Avem o Românie împărțită în două: București, Iași, Cluj, marile urbe, și o Românie rurală, unde decalajele sunt foarte mari și avem de recuperat.

Însă tipul acesta de informație ține inclusiv agenda publică. Uitați-vă ce se întâmplă în ultimele zile, când dezbatem margarină versus unt și se generează astfel de atitudini și poziții din partea oamenilor, influencerilor și chiar a instituțiilor, pe care am văzut că au reacționat.

Pare că inventăm, găsim niște subiecte pe care să le punem pe agenda publică, ele ne deconectează de la realități. Însă ceea ce trebuie să înțelegem cu toții, deopotrivă români, romi și așa mai departe, este că educația și încrederea în acest lucru reprezintă singurul element care poate să genereze niște atitudini, percepții și comportamente în raport cu realitatea”, a explicat Iulian Paraschiv, președintele Agenției Naționale pentru Romi.