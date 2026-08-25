Sindicaliștii feroviari îi cer lui Bolojan să intervină "de urgență" pentru evitarea blocării finanțării CFR Călători: "Situația este critică"!

Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane solicită intervenția urgentă a Guvernului pentru evitarea unui nou blocaj în sistemul feroviar.

Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane (FNFMCV) a solicitat oficial Guvernului României și prim-ministrului Ilie Bolojan intervenția de urgență pentru evitarea blocării finanțării CFR Călători și pentru asigurarea continuității transportului public feroviar. Sindicaliștii avertizează că situația este "critică" și spun că dacă astăzi nu se deblochează finanțarea CFR Călători, societatea ar putea ajunge în aceeași situație dramatică precum CFR Marfă. Supuși riscului sunt și operatorii privați pentru că nu vor mai primi subvenții.

"Situația este critică. Pentru anul 2026, necesarul de compensație pentru obligația de serviciu public este de 2,459 miliarde lei, în timp ce suma alocată este de numai 1,674 miliarde lei, aproximativ 68% din necesar. CFR Călători are, în același timp, obligații curente de aproximativ 330 milioane lei lunar, pentru funcționarea și asigurarea serviciului public de transport feroviar", transmite Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane într-un comunicat de presă.

FNFMCV: Un blocaj financiar nu ar afecta doar CFR Călători

FNFMCV atrage atenția că problema devine urgentă deoarece la 26 august se împlinește termenul de 150 de zile prevăzut de OG nr. 26/2013, situație în care alocarea fondurilor de la bugetul de stat riscă să fie suspendată până la aprobarea bugetului. Sindicaliștii avertizează că un blocaj financiar nu ar afecta doar CFR Călători. "Efectele s-ar transmite către CFR SA, furnizori, celelalte societăți feroviare și, în final, către călători", spune FNFMCV.

"Problema devine urgentă deoarece bugetul CFR Călători nu este încă aprobat, iar la 26 august se împlinește termenul de 150 de zile prevăzut de OG nr. 26/2013, situație în care alocarea fondurilor de la bugetul de stat riscă să fie suspendată până la aprobarea bugetului. Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane a solicitat Guvernului adoptarea unei soluții înainte de 26 august, inclusiv redistribuirea în trimestrul III a sumelor prevăzute pentru trimestrul IV, astfel încât societatea să dispună de lichiditățile necesare continuării activității. CFR Călători operează peste 1.000 de trenuri zilnic și realizează peste 60% din volumul total de transport pe rețeaua feroviară națională. Un blocaj financiar nu ar afecta doar CFR Călători. Efectele s-ar transmite către CFR SA, furnizori, celelalte societăți feroviare și, în final, către călători.

Calea ferată este un sistem interdependent. Dacă o componentă este subfinanțată și se blochează, efectele sunt resimțite de întregul sector.

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După problemele recente privind finanțarea infrastructurii feroviare, România nu își poate permite ca, la numai câteva zile distanță, să intre într-un nou blocaj, de această dată în transportul feroviar de călători. Solicităm Guvernului să intervină înainte ca o problemă de finanțare să se transforme într-o problemă de funcționare a transportului feroviar național", se mai arată în comunicatul de presă.