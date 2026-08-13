Situație fără precedent la CFR! Guvernul interimar, în fața unei decizii ilegale

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Situație fără precedent la CFR!

Guvernul interimar nu poate aproba strategii. Fără aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2026-2030 nu poate fi aprobat Contractul de activitate și performanță al CFR SA. Compania rămâne fără documentul necesar pentru funcționarea/finanțarea sa în condițiile prevăzute de lege.

CFR SA ar putea ajunge în situația de a nu mai putea plăti salariile angajaților, din cauza unui blocaj administrativ între instituțiile statului

Avertismentul vine din partea Federației Naționale Feroviare Mișcare Comercial Vagoane, după o întâlnire care a avut loc joi, 13 august, cu reprezentanții companiei.

Potrivit sindicaliștilor, problema este legată de Contractul de activitate și performanță pentru perioada 2026-2030. Documentul nu poate fi aprobat în forma actuală, după ce Ministerul Justiției l-a restituit fără aviz, motivând că mai întâi trebuie adoptată, prin Hotărâre de Guvern, Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2026–2030.

CFR SA se află prinsă într-un blocaj birocratic care riscă să aibă consecințe directe asupra angajaților

Sindicaliștii spun că, fără aprobarea Contractului de activitate și performanță, compania ar putea să nu mai aibă posibilitatea de a asigura plata salariilor.

Situația ar putea avea însă efecte mult mai mari. În cazul în care angajații nu își primesc banii și refuză să mai lucreze, activitatea feroviară ar putea fi grav perturbată sau chiar blocată.

Federația a zis că nu amenință cu oprirea căii ferate, dar avertizează asupra unei posibile consecințe a blocajului administrativ. Sindicaliștii cer intervenția urgentă a premierului și a Ministerului Transporturilor pentru deblocarea situației și garantarea plății salariilor. Doar că... avem Guvern interimar. De 100 de zile.

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Iată comunicatul despre situația de la CFR:

„Nu este normal ca, după ce și-au făcut meseria, feroviarii să fie puși să aștepte salariile până când instituțiile statului termină de plimbat documentele între ele. Salariile trebuie plătite. Calea ferată trebuie să funcționeze. Guvernul trebuie să rezolve urgent acest blocaj”, a transmis Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane, afiliată Blocului Național Sindical.

Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane atrage atenția Guvernului României asupra unei situații de o gravitate deosebită care poate afecta, în perioada imediat următoare, funcționarea sistemului feroviar.

În cadrul întâlnirii de azi 13 august 2026 cu administrația CNCF „CFR” SA, reprezentanților organizațiilor sindicale li s-a comunicat clar că, dacă nu este aprobat Contractul de activitate și performanță 2026–2030, compania nu va putea asigura plata salariilor.

Problema nu este creată de salariați și nici de activitatea acestora. Este rezultatul unui blocaj administrativ între instituțiile statului.

Ministerul Justiției a restituit neavizat proiectul Contractului de activitate și performanță, arătând că acesta nu poate fi adoptat înainte de aprobarea prin Hotărâre de Guvern a Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2026–2030. Mai mult, Ministerul Justiției avertizează asupra riscului ca adoptarea Contractului fără respectarea acestei succesiuni să conducă la suspendarea și ulterior anularea actului în contencios administrativ.

Am ajuns astfel într-o situație absurdă: statul are obligația să asigure funcționarea infrastructurii feroviare, dar propriile proceduri și întârzieri administrative riscă să lase fără salarii oamenii care țin calea ferată în funcțiune.

Neplata salariilor nu este doar o problemă socială. Înseamnă mii de familii rămase fără veniturile pentru care oamenii au muncit și poate genera un conflict de muncă de amploare.

În cazul în care salariile nu vor fi achitate, există riscul real ca salariații să refuze continuarea activității, iar acest lucru poate conduce la perturbarea gravă sau chiar blocarea transportului feroviar.

CFR SA administrează infrastructura pe care circulă trenurile de călători și de marfă. Orice blocaj major al activității companiei poate avea efecte în întregul sistem: circulația trenurilor, activitatea operatorilor feroviari, transportul de mărfuri și funcționarea economiei.

Nu amenințăm cu oprirea căii ferate. Avertizăm că aceasta poate deveni consecința unei situații pe care salariații nu au creat-o.

Solicităm Prim-ministrului României și Ministerului Transporturilor să intervină de urgență pentru aprobarea documentelor necesare și pentru garantarea plății integrale și la termen a salariilor.

Nu este normal ca, după ce și-au făcut meseria, feroviarii să fie puși să aștepte salariile până când instituțiile statului termină de plimbat documentele între ele. Salariile trebuie plătite. Calea ferată trebuie să funcționeze. Guvernul trebuie să rezolve urgent acest blocaj”, a transmis Federația Națională Feroviară Mișcarea comercial vagoane, afiliată la Blocul național sindical.